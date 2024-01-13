РФ запустила по Україні шість "Кинджалів": у ЗСУ розповіли, чи вдалося їх збити

Під час сьогоднішнього ракетного удару РФ понад 20 ворожих повітряних засобів не досягли мети.

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Сили ППО збили 8 крилатих ракет під час атаки РФ по Україні 13 січня / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Нацполіція, t.me/pgo_gov_ua

Вранці 13 січня російські окупанти запустили по Україні шість аеробалістичних ракет "Кинджал". Половина з них не досягла цілей. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Сьогодні ми бачили шість "Кинджалів", ми про них повідомляли. І зрештою шість їх було теж, половина точно не досягла цілей - це 100%", - сказав Ігнат.

На запитання про те, чи були під час сьогоднішньої атаки фальш-цілі, спікер Повітряних сил сказав, що не виключає, що було кілька цілей, де був ворожий вплив.

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Він додав, що понад 20 повітряних засобів не досягли мети. За словами Ігната, вони могли впасти на відкритій місцевості або був підрив в повітрі, або вони не досягли своїх цілей в результаті активної протидії засобами радіоелектронної боротьби.

Ракетний удар по Україні 13 січня 2024

Вранці в суботу, 13 січня, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетний удар країни-агресора РФ. Повітряні сили повідомили про зльоти декількох винищувачів МіГ-31К ПКС РФ - носіїв "Кинджалів". Війська РФ випустили по території країни крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95. Пуски проводилися з району Каспійського моря.

Вибухи гриміли у Дніпрі, Кропивницькому, на Полтавщині та Сумщині, у Чернігові впали уламки ракети.

У Повітряних силах повідомили, що окупанти застосували крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. Всього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника. Сили ППО знищили 8 ракет.

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