РФ запустила по Україні понад 120 ракет – Подоляк

Росія хоче зруйнувати критичну інфраструктуру України і масово вбивати цивільних.

Над Україною понад 120 ракет, повідомив Подоляк/ УНІАН, Офіс президента України

Країна-агресорка Росія випустила по Україні понад 120 ракет під час масованої ракетної атаки вранці у четвер, 29 грудня.

Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter. Він наголосив, що РФ намагається зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних.

"29.12.22. Над усією Україною понад 120 ракет, випущених "злобным русским миром", щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних… Чекаємо на чергові пропозиції від "миротворців" про "мирне врегулювання", "гарантії безпеки для Росії" і про небажаність провокацій…", – написав Подоляк.

Масована ракетна атака РФ

Нагадаємо, в зранку четвер, 29 грудня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Окупанти вранці вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії і були готові вдарити 16 ракетами Калібр. Також була зафіксована активність стратегічної авіації російських окупантів.

Після цього в Києві прогриміли потужні вибухи. Уламками збитої ракети було пошкоджено приватну будівлю в Дарницькому районі і припаркований поруч автомобіль. Інформація про жертви уточнюється.

Також вибухи відбулися у низці українських міст. Зокрема, вибухи прогриміли у Харкові, Одесі, Львові. У багатьох містах спрацювала протиповітряна оборона.

Раніше в Офісі президента заявили, що в Україні очікують на приліт понад 100 російських ракет під час масованої атаки на територію України. В ОП закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

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