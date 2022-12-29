Масована ракетна атака: РФ запускає по Україні понад 100 ракет, буде кілька хвиль – ОП

В Офісі президента попередили про серйозну атаку і закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

РФ знову масовано атакує Україну ракетами/ Міноборони РФ, УНІАН

В Україні очікують на приліт понад 100 російських ракет під час масованої атаки на територію України у четвер, 29 грудня.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. Він зазначає, що країна-агресорка РФ атакуватиме Україну у кілька хвиль.

Арестович закликав українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Він повідомив, що українська протиповітряна оборона починає свою роботу.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також попередив про кілька хвиль ракетного обстрілу і закликав не знімати й не публікувати в інтернеті наслідки ракетний ударів окупантів.

Кім також заявив, що ЗСУ сьогодні можуть поставити новий рекорд зі збиття ворожих ракет.

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Уже повідомлялося про роботу української ППО по російських ракетах на Київщині, Житомирщині, Одещині.

У Києві було зафіксовано збиття ворожих ракет.

Нагадаємо, в зранку четвер, 29 грудня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Окупанти вранці вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії і були готові вдарити 16 ракетами Калібр. Також була зафіксована активність стратегічної авіації російських окупантів.

Раніше президента Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар розповів, що Росія може почати обстрілювати об'єкти газотранспортної системи України. Росія хоче залишити без тепла не тільки українців, а й всю Європу, яка використовувала російський газ.

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