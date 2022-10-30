"Ланцюгові пси" Путіна "мочать" генералів: експолковник ФСБ розповів про чистки у РФ

Рамзан Кадиров та Євген Пригожин / соцмережі

Президент РФ Володимир Путін вирішив усувати російських генералів руками своїх "ланцюгових псів" - Рамзана Кадирова і Євгена Пригожина, розповів екс-депутат Держдуми, колишній полковник ФСБ Геннадій Гудков.

"Не думайте, що є якісь дві самостійні фігури, тим більше політичні, Пригожин і Кадиров. Це ланцюгові пси Путіна. Ось він вкоротив повідець, вони стали менше гавкати. Подовжив повідець - вони куди потрібно кинулися. Ось, власне кажучи, і вся їхня роль", - розповів він в ефірі каналу FREEДОМ.

Російський опозиціонер вважає, що Путін влаштовує чистки генералітету РФ руками Пригожина і Кадирова.

"Або Путін замочить генералів, або генерали будуть щось робити з Путіним. Ось, Путін і вирішив замочити всіх генералів, він спише на них всі помилки у війні, всі промахи, всі недоліки", - додав Гудков.

Розборки Лапіна з Кадировим

Як відомо, раніше Рамзан Кадиров "накинувся" на генерала Лапіна через втрату міста Лиман на Донеччині, який змогли відбити в окупантів українські військові.

Потім "неприязнь" глави Чечні тільки загострювалася. 28 жовтня у своєму Telelgram-каналі він звинувачував Лапіна у тому, що той допустив прорив українських військових біля Кремінної на Луганщині. При цьому Кадиров написав, що нібито вже кілька днів ніяк не може зв'язатися з російським генералом.

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