"Ланцюгові пси" Путіна "мочать" генералів: експолковник ФСБ розповів про чистки у РФ

Володимир Путін влаштовує чистки генералітету РФ руками Євгена Пригожина і Рамзана Кадирова.
Президент РФ Володимир Путін вирішив усувати російських генералів руками своїх "ланцюгових псів" - Рамзана Кадирова і Євгена Пригожина, розповів екс-депутат Держдуми, колишній полковник ФСБ Геннадій Гудков.
"Не думайте, що є якісь дві самостійні фігури, тим більше політичні, Пригожин і Кадиров. Це ланцюгові пси Путіна. Ось він вкоротив повідець, вони стали менше гавкати. Подовжив повідець - вони куди потрібно кинулися. Ось, власне кажучи, і вся їхня роль", - розповів він в ефірі каналу FREEДОМ.
Російський опозиціонер вважає, що Путін влаштовує чистки генералітету РФ руками Пригожина і Кадирова.
"Або Путін замочить генералів, або генерали будуть щось робити з Путіним. Ось, Путін і вирішив замочити всіх генералів, він спише на них всі помилки у війні, всі промахи, всі недоліки", - додав Гудков.
Розборки Лапіна з Кадировим
Як відомо, раніше Рамзан Кадиров "накинувся" на генерала Лапіна через втрату міста Лиман на Донеччині, який змогли відбити в окупантів українські військові.
Потім "неприязнь" глави Чечні тільки загострювалася. 28 жовтня у своєму Telelgram-каналі він звинувачував Лапіна у тому, що той допустив прорив українських військових біля Кремінної на Луганщині. При цьому Кадиров написав, що нібито вже кілька днів ніяк не може зв'язатися з російським генералом.
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