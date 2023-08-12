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Україна може знищити флот Росії і запустити зерновий коридор - Подоляк

Андрій Ганчук
12 серпня 2023, 15:52 оновлено 12 серпня, 17:14
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Зерновий коридор може запрацювати без участі країни-агресора Російської Федерації, сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
Подоляк, Чорноморський флот
Чорне море - не внутрішнє море Росії, і Москва починає це усвідомлювати, - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Україна проводить роботу, спрямовану на підключення морських портів для експорту зерна. Якщо агресорка Росія стане завдавати ударів, її Чорноморський флот, і частина інших флотів, будуть знищені. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Росія заплатить своїм Чорноморським флотом, якщо погрожуватиме кораблям у Чорному морі працювати зерновому коридору.

"Росія починає усвідомлювати, що Чорноморська акваторія – це не море внутрішньої юрисдикції. І що буде дуже боляче. І президент України сказав дуже чітко: будете завдавати ударів, будемо тоді знищувати флот, і до кінця війни у вас Чорноморського флоту з елементами Тихоокеанського Північного і Балтійського флотів не буде", - сказав Подоляк.

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Також він додав, що потрібно вирішити два питання для запуску зернового коридору.

Він додав, що Україна повинна вирішити спочатку два питання щодо роботи "зернового коридору".

"Що стосується власне зернової угоди, безумовно, ми намагаємося вирішити два завдання. Перше - сухопутні коридори. Вони не дозволяють в такому обсязі вивозити зерно. Друге - зараз ми обговорюємо можливість, готуємо судно, яке буде намагатися пройти коридором в рамках нашого відповідного досі юридичного договору з ООН і з Турецькою Республікою. Спробуємо залучити навіть водний коридор", - підкреслив Михайло Подоляк.

Зернова угода

Секретар РНБО Олексій Данилов жорстко висловився про зернову угоду. За його словами, Україна працюватиме над тим, щоб забезпечити мир продовольством. Данілов додав, що Києву "по барабану", з яких угод виходила Москва, оскільки домовленості були з ООН і Туреччиною.

На початку серпня стало відомо, що директор агресора Росії Володимир Путін вирушить до Туреччини. Там він повинен обговорити з президентом Реджепом Ердоганом питання зернового коридору. Раніше Москва в односторонньому порядку вийшла з угоди.

Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, хто може умовити Путіна відновити зернову угоду. На думку американського дипломата, домовитися з главою Кремля здатен президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Інші новини:

Михайло Подоляк війна Росії та України зернова угода
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