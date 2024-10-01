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Ситуація може бути гіршою: Селезньов попередив про загрози для Запоріжжя та Дніпра

Юлія Закрепа
1 жовтня 2024, 20:20оновлено 1 жовтня, 21:45
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Ситуація для Запоріжжя може бути набагато гіршою - Владислав Селезньов розкрив ситуацію.
Ситуація може бути гіршою: Селезньов попередив про загрози для Запоріжжя та Дніпра
Яка загроза існує для прифронтових міст / колаж: Главред, фото: ДСНС

Колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов повідомив, що вже за тиждень стане відомо, чи виправдаються розрахунки української розвідки щодо вихолощення технічних ресурсів окупантів для ведення активних наступальних дій.

"Сценарії розвитку подій напряму залежать від наших ресурсів. Щодо загроз Дніпру та Запоріжжю - ракетно-дронові атаки по Дніпру, атаки за допомогою КАБів по Запоріжжю цілком реальні. І це може стати певною мірою буденністю для цих двох обласних центрів. Щодо наступальних атак російської армії безпосередньо на ці два міста - таких ризиків немає, тому що у ворога фізично немає ресурсів", - каже Селезньов у коментарі для ТСН.

За словами експерта, для Запоріжжя ситуація може бути гіршою, ніж для Дніпра.

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"Відстань від лінії бойового зіткнення - 30 км. Відповідно, КАБи долітають. І їх там буде багато", - припускає Селезньов.

До цього аналітик додає, що до кінця року для українського війська не вбачається іншого сценарію як оборона.

"Свого часу ми чули від посадових осіб Генштабу про те, що Україна може підготувати будь-яку кількість військового персоналу. Але ж бачимо, що є певні обмеження, які не дозволяють нам підготувати кілька десятків тисяч мобілізованих. Все це призводить до певного зволікання, сповільнення процесів. Знову ж таки - є заява президента про те, що маємо 14 новостворених бригад, маємо навчений особовий склад, але не маємо техніки та озброєння. Тому, я думаю, що найближчі місяці ми будемо лише набувати відповідних бойових спроможностей щодо збільшення кількості особового складу, який буде не лише навчений, але й всебічно забезпечений", - повідомив Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Селезньов також повідомив, чи можуть виправдатися прогнози української розвідки щодо можливого вихолощення технічних ресурсів у путінської армії в жовтні.

"За тиждень будемо знати. 7 жовтня - це фінальна дата очікування генерала Буданова щодо вихолощення російських ресурсів. Звісно, якщо ворог візьме оперативну паузу та, відповідно, припинить наступати, то для українського війська з’явиться певне "вікно можливостей". Чи зміниться докорінно ситуація на полі бою - ні. Українська армія так саме виснажена, тому розраховувати на якісь масштабні зрушення, я думаю, що не варто. З середини жовтня минулого року російська армія знаходиться в стані наступу. Думаю, що наша розвідка має абсолютно обґрунтовані підстави вважати, що у ворога має вихолоститись наступальний потенціал до початку жовтня", - додав він.

За словами Селезньова, вкрай загрозлива ситуація зараз у Вугледарі, Селідово, Торецьку та Покровську.

Ситуація може бути гіршою: Селезньов попередив про загрози для Запоріжжя та Дніпра
Що відомо про Покровськ / Инфографика: Главред

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, що 1 жовтня російські окупанти захоплюють Вугледар і вивішують на будинках свої прапори. Вони вже пробралися в центр міста. УDeepState повідомили, що ворог продовжує просуватися і вивішує на захоплених будинках російські прапори.

Новий генсек НАТО розкрив втрати армії РФ у війні з Україною. Відомо, що станом на сьогодні ситуація на фронті залишається складною. З одного боку Збройні Сили України зайняли частину Курської області, але з іншого - російські загарбники досягнули певного прогресу.

Олександр Сирський назвав "найгарячіші" напрямки на фронті та розкрив головну мету ЗСУ. Головнокомандувач Збройних сил України відвідав найбільш "гарячі" напрямки східного фронту. На сьогодні це - Вугледарське, Курахівське та Покровське.

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