Під Запоріжжям РФ підсилює підрозділи: Кирильчук заявив про загрозу наступу росіян

На Запорізькому напрямку армія країни-агресорки Росії продовжує накопичувати сили на Запорізькому напрямку.

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Що готують окупанти на Запорізькому напрямку / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, скрішот: deepstatemap

Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук повідомив, що російські окупаційні війська не зможуть прорватися на Запорізькому напрямку.

"На Запорізькому напрямку характерним є певне підсилення російських підрозділів. Наші захисники відпрацювали по їхнім "Шторм-Z", наприклад, які фактично стають приватною армією РФ. Зараз очевидно, що хтось підтримує ці загони. Щодо екіпірування, зустрічаються кадри повністю в кевларовому захисті. Те, що ворог підсилює свої штурмові проходи, підтягує підготовлене "професійне м’ясо", становить певну небезпеку", - зазначив він для "Еспресо".

Коментуючи заяву речника ОУВ "Таврія" Волошина про те, що російські війська готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку, Кирильчук заявив, що наразі про наступ не йдеться.

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"Як відомо, на Запорізькому напрямку росіяни продовжують накопичувати сили. У них все відбувається в плановому порядку, зокрема, ротації, підтягування резервів тощо. Але ключове - вони готуються саме до штурмових дій, а не до наступу. Зараз росіяни активізувалися на Роботинському виступі, а також на ділянці Кам’янського. Але для наступу їх не вистачить. ЗСУ приведені у відповідну готовність. Ситуація не є такою, що ворог на грані прориву. Прорватися вони ні в якому разі там не зможуть. В цілому ситуація контрольована. Росіяни продовжують штурмувати, але завдяки ЗСУ успіху не мають", - сказав він.

Наступ РФ - яка ситуація на фронті

Нагадаємо, що війська РФ готуються до штурмових дій у Запорізькій області. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що ворог не припиняє розвідку, продовжує обстріл і готується до проведення штурмових дій. Підготовка до штурмових дій РФ ведеться на Запорізькому напрямку.

У ЗСУ також повідомили, що РФ готується до прориву на Запорізькому напрямку. Ситуація на південному напрямку не менш напружена, ніж на інших ділянках фронту. Наразі росіяни проводять розвідку боєм, застосовуючи штурмові групи по 5-10 осіб.

Пожежу на Запорізькій АЕС навмисно влаштували окупанти. Мер Енергодару Дмитро Орлов розповів, що градирні там не працювали вже досить довгий час, усі блоки в холодному стані, тому фізично там було нема чому горіти, аджее всюди металеві конструкції та залізобетонні.

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