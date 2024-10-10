РФ за день захопила 4 населені пункти, продовжуються штурми - DeepState

Російські окупанти захопили 4 населені пункти та продовжують штурмувати ще два інших. Про це повідомляє DeepState.
Ворог захопив такі населені пункти:
- Миколаївка (Краматорський район Донецької області);
- Красний Яр (Краматорський район Донецької області);
- Крутий Яр (Краматорський район Донецької області);
- М'ясожарівка (Сватівський район Луганської області).
Зазначається, що ворог намагається штурмувати Зелений Шлях та Новоіванівку в Суджанському районі Курської області. Також росіяни просунулись в Нью-Йорку на Донеччині. У Кам'янське зайшли диверсійні групи, які були успішно ліквідовані українськими військовими.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Що відбувається в Курській області - новини за темою
Сили оборони просунулися біля Обухівки в Курській області, припустили аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму зведенні за 6-7 вересня. Росіяни, зі свого боку, досягли просування в Любимівці.
ЗСУ зможуть утримувати частину Курщини протягом кількох місяців, написали журналісти Bloomberg із посиланням на офіційних осіб США. Як зазначено в матеріалі, фактор присутності в регіоні можна буде використовувати в рамках перемовин, але поки що незрозуміло, коли вони відбудуться.
Наступ України в Курській області зробив можливим "обмін територіями", написали в Foreign Policy. Москва в такому разі не зможе здобути перемогу, а в Києва з'являться шанси на завершення війни на свою користь.
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