РФ обрала нову ціль для наступу на Сході: яке місто під загрозою - DeepState

В DeepState зазначили, що ціллю російських окупантів стало місто Торецьк Бахмутського району.

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Росіяни створили нову "гарячу точку" на східному фронті / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупаційні війська значно посилили тиск на позиції Сил оборони України в районі міста Торецьк Бахмутського району на Донеччині. Крім того, ворог на цьому напрямку зміг захопити населений пункт Шуми. Про це повідомляють аналітики проекту DeepState.

Аналітики відзначають, що за останні дні активних бойових новою гарячою точкою на східному фронті став населений пункт Північне.

"Станом на кінець 21 червня росіяни ще просунулися вздовж вулиці, яка паралельна залізниці", - зазначили в DeepState.

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Фото: Deepstate

Крім того, за їх даними російські війська окупували населений пункт Шуми, відвал 1 та насосну станцію. Поблизу відвалу 2 тривають напружені бої із використанням стрілецького озброєння.

"Росіяни будуть намагатися розвинути тактичний успіх, стягнувши додаткові резерви в даний район. Їх мета очевидна — зайняти Торецьк", - резюмували аналітики.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Сході - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти захопили селище Шуми у Бахмутському районі Донецької області. Населений пункт росіяни взяли під контроль ввечері 21 червня. Інформацію про це оприлюднили аналітики DeepState.

Ситуація в Донецькій області є дуже напруженою, особливо складно на Покровському напрямку, де щодня відбуваються десятки атак з боку російських окупантів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

У Харківській області українські захисники завдали значних втрат окупантам і змусили їх припинити наступ. Збройні сили України також перешкодили планам ворога щодо захоплення Борової. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

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