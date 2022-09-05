РФ вибивають з правого берега Дніпра: в ЄС дали прогноз повного звільнення України

Каупо Росін оцінив дії ЗСУ на юному напрямку / Колаж Людмила Денісова, УНІАН

Російських окупантів бійці Збройних сил України зможуть відтіснити з правого берега Дніпра за два місяці, заявив глава кіберкомандування Естонії полковник Каупо Росін.

"Зараз можна сказати, що вони досягли тактичних успіхів. При цьому вони самі заявили, що діють повільно і методично, вишукуючи слабкі місця російських окупантів і чинячи тиск в цих слабких місцях", - підкреслив він в ефірі ETV.

Естонський військовий пояснив, що ЗСУ намагаються використовувати слабкості російської армії – логістику і управління.

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Він каже, що це розумно, адже для більш широкомасштабних наступів потрібні дуже хороші бронетанкові сили, велика кількість танків, бронетехніки, з хорошим управлінням.

"У такому випадку необхідно знати, де знаходиться противник. Здається, українці обрали найкращу тактику відповідно до своїх можливостей. І зараз здається, що це працює", – вважає Росін.

При цьому він не виключив, що більшими перемогами могли б бути звільнення Херсона і взяття під контроль ЗСУ дамби в Новій Каховці.

"Я оптимістично налаштований щодо того, що українці зможуть відтіснити російських окупантів із західного берега Дніпра, але лінія фронту все ж дуже і дуже протяжна. Гряде погана погода, коли жодна сторона, ймовірно, не зможе особливо просуватися. Для відтиснення російських окупантів з території України потрібні час і допомога Заходу. Це може зайняти місяці і роки", – додав Росін.

Нагадаємо, ввечері напередодні, 3 вересня, повідомлялося про потужному ударі по Антонівському залізничному мосту у захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.

Раніше повідомлялося, що українська авіація в суботу, 3 серпня, завдала 24 точних ударів по російських загарбниках на півдні. Також сильно вдарили по противнику ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ. В результаті російське військо втратило 138 чоловік особового складу, 31 одиницю військової техніки та склад боєприпасів. Крім цього, була вражена поромна переправа поблизу Берислава.

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