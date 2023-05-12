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РФ відновлює запас "Калібрів": у розвідці Британії назвали нові цілі окупантів

Анна Ярославська
12 травня 2023, 12:16 оновлено 12 травня, 12:22
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Російські загарбники ймовірно завдаватимуть ударів вглиб території України з метою зриву очікуваних українських контрнаступів.
Ракета Калібр, ВСУ
РФ розраховує зірвати контрнаступ ЗСУ за допомогою ракет Калібр - розвідка Британії / Колаж: Главред, фото: скріншот, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Країна-агресор Росія розглядає крилаті ракети типу "Калібр" як ключовий потенціал для зриву контрнаступу Збройних сил України. Про це йдеться у свіжому звіті розвідки Міноборони Великої Британії. При цьому наголошується, що запаси ракет у РФ, ймовірно, обмежені.

"У ніч з 8 на 9 травня 2023 року кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації здійснили пуски восьми крилатих ракет SS-n-30a SAGARIS (Калібр, – ред.) по Україні. Це було лише друге застосування цих ракет ВМФ Росії з 9 березня 2023 року", - йдеться у повідомленні британського Міноборони в Twitter.

До березня 2023 року російський флот часто запускав "Калібри". Ймовірно, Росія тимчасово призупинила використання цієї зброї, оскільки хотіла відновити свої резервні запаси.

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У британській розвідці вважають, що в короткостроковій перспективі Росія, ймовірно, розглядає крилаті ракети як ключовий засіб для завдання ударів вглиб території України з метою зриву очікуваних українських контрнаступів.

Однак у більш стратегічному плані Росія також розглядає "Калібри" та інші крилаті ракети як такі, що відіграватимуть важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО.

"Як використовувати цю дефіцитну і дорогу зброю - одна з численних дилем, з якими стикається російське командування, оскільки війна в Україні триває набагато довше, ніж вони спочатку планували", – наголошується в повідомленні.

Контрнаступ ЗСУ

Україні потрібно більше часу на підготовку контрнаступальної військової операції. Бойові бригади вже готові, проте ЗСУ все ще потребують бронетехніки та інших західних озброєнь. Українські війська згодом перейдуть у наступ, оскільки не можна допустити заморозки війни з країною-окупантом Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

Також Зеленський заявив, що війна з країною-агресором РФ завершиться перемогою України, й станеться це до виборів президента США.

У ЗСУ сподіваються, що Україна зможе повернути всі свої окуповані території, зокрема і Донбас і Крим, в 2023 році. Про це сказав командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук в інтерв'ю британському каналу Sky News. Він зазначає, що наступного року війна в Україні може дійти до свого логічного завершення.

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