Чому росіяни переключилися на ракети Калібр та Кинджал: експерт назвав істинну причину

Раніше у росіян був лозунг: "Заморозимо українців і заженемо до печер". Проте це їм не вдалося.

Експерт розповів, чому росіяни переключилися на ракети "Калібр" та "Кинджал" / УНІАН, скріншот із відео

Під час останньої ракетної атаки по Україні, яка трапилася 9 березня, російські загарбники застосовували не лише ракети повітряного базування Х-101/Х-555, а й "Калібри" та "Кинджали". Авіаційний експерт, науковий співробітник музею НАУ Валерій Романенко в інтерв'ю Главреду розповів, чому загарбники переключили свою увагу на "Калібри" та "Кинджали", які знаходяться у них в дефіциті.

"Ракети "Калібр" ми як збивали успішно, так і збиваємо, бо це легше, аніж збити останні моделі Х-101, які у РФ обладнали системами радіопротидії проти наших радарних систем. А от "Кинджали" дають впевненість – для їхнього спрямування ракети вказуються координати, і ми не здатні їм протидіяти", - розповів експерт.

Як зазначив Романенко, під час останньої атаки країна-агресорка Росія також використовувала ракети Х-22. Але їхня дальність, а головне точність, на відміну від "Кинджалів", не дозволяє уражати обʼєкти.

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"У росіян немає інших засобів для того, щоб точно вдарити по електростанціях чи по трансформаторах, тому вони і використовують "Кинджали" як більш надійний у їхньому розумінні засіб ураження", - пояснив він.

Романенко також зауважив, що раніше у росіян був лозунг: "Заморозимо українців і заженемо до печер". Проте це їм не вдалося.

"Зараз вони можуть знову придумати якесь ідіотське гасло, бо креатив у них погано працює. Тож хай спробують заморозити нас влітку", - додав експерт.

Хто такий Валерій Романенко Валерій Романенко – авіаційний експерт, науковий співробітник музею Національного авіаційного університету (НАУ).

Масована ракетна атака на Україну 9 березня

Країна-агресор Росія масово атакувала Україну ракетами в ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Подекуди вибухи були пов'язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях і Києві були "Прильоти".

В результаті ракетної атаки вже відомо про шістьох загиблих. П'ятеро людей загинули під завалами власного будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області. Також є постраждалі і руйнування.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські загарбники під час масового ракетного удару в ніч на 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного типу. Зокрема, були випущені по шість ракет X-22 і Х-47 "Кинджал", які Україна не може збивати.

У свою чергу кровожерливі росіяни почали висловлювати у соцмережах "радість" через ракетну атаку по українцях. Вони не лише схвально відгукувалися про такий акт жорстокості, а й закликали бити по Україні ще більше. Відповідні коментарі з’явилися у різних російських пабліках.

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