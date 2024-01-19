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РФ повернулась до початкової стратегії: росіяни хочуть захопити дві області

Руслана Заклінська
19 січня 2024, 16:29
Російські війська активізувались для повної окупації Донецької та Луганської областей.
РФ повернулась до початкової стратегії: росіяни хочуть захопити дві області
Росія намагається повністю окупувати Донецьку та Луганську область / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот Міноборони РФ

Росіяни активізували бойові дії, реалізуючи стратегію повної окупації Донецької та Луганської області. Окупанти прагнуть взяти під свій контроль агломерацію Слов'янськ - Краматорськ. Про це повідомив військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі "Еспресо".

За його словами, попри контроль України над певною територією Луганщини та Донеччини, росіяни спрямовують свої зусилля на захоплення цих територій. Зокрема, ворог має намір захопити військову агломерацію Слов'янськ - Краматорськ.

"Очевидно, що ворог намагається й далі реалізовувати свою стратегію. Стратегію з якою він починав - це повна окупація Донеччини й Луганщини. Але й досі невеличка частина Луганщини тримається під контролем української армії і чимала територія Донеччини теж під контролем України. Ворог буде зосереджувати свої зусилля для того, щоб взяти під контроль військову агломерацію Слов'янськ - Краматорськ. Тому, ми й бачимо серйозну активізацію ворожих військ на Лиманському напрямку. Тобто у напрямку Лимана противник буде створювати передумови для подальшого наступу у напрямку Слов'янська", - сказав Селезньов.

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Полковник ЗСУ пояснив, що росіяни концентрують свої зусилля для взяття під контроль важливі міста, зокрема Часів Яр, який має ключове значення для української оборони в регіоні Краматорська та Слов'янська.

"Також ворог намагатиметься зрізати Вугледарський виступ, щоб через Костянтинівку рушити так само в напрямку Краматорська та Слов'янська", - розповів військовий експерт.

Війна в Україні

Нагадаємо, російські джерела стверджують про захоплення окупантами Веселого, але, за даними ISW, відсутні візуальні докази цього твердження. Перспективи російських військ провести оперативно значущий наступ на Сіверськ у найближчий час сумнівні, навіть за умови захоплення Веселого.

Також речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що українські військові активно розширюють плацдарм на лівому березі Херсонської області. Окупанти продовжують втрачати техніку та живу силу під час українських контратак.

Як повідомляв Главред, російські сили працюють над перерізанням логістики до Авдіївки, зосереджуючи свої зусилля на цьому напрямку. Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш підкреслив, що ворог веде інтенсивні обстріли та тисне на місто.

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війна в Україні російські війська Владислав Селезньов війна Росії та України
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