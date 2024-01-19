Росіяни заявили про 'захоплення' Веселого: в ISW оцінили просування РФ

Веселе залишається спірною сірою зоною. Російські воєнкори визнають, що там йдуть тяжкі бої.

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Окупанти заявили про "захоплення" Веселого / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські джерела заявили про буцімто захоплення окупантами Веселого, що розташоване на північному сході від Бахмута, проте поки не бачать візуальних доказів цього твердження.

У свіжому звіті ISW пояснили, що за словами пропагандистки Маргарити Симоньян, "захоплення" Веселого дуже важливе, оскільки це дасть російським військам доступ до дороги Т0513 Сіверськ-Бахмут і відкриє новий маршрут наступу в бік самого Сіверська - це 23 км на північ від Веселого.

"Проте перспективи російських військ провести оперативно значуще наступ на Сіверськ найближчим часом сумнівні. Російські війська утримували позиції за 9 км на схід від Сіверська протягом значного часу, але не змогли суттєво загрожувати йому з їхніх нинішніх позицій, тому ймовірне захоплення Веселого (яке розташоване далі від Сіверська, ніж інші російські позиції) малоймовірне", - заявили в Інституті. відео дня

Як додають аналітики, місцевість безпосередньо на захід від Веселого, яку російським військам доведеться перетнути, щоб досягти маршруту Т0513, розташована в гірній місцевості на тактичних висотах, які нині контролюють українські сили. Це може ускладнити просування російських військ.

Водночас один із російських воєнкорів заявив, що Веселе залишається спірною сірою зоною. Його колеги визнають, що там йдуть тяжкі бої.

Нагадаємо, що окупанти отримали нове завдання до виборів в РФ. Поляков підкреслив, що до Нового року у росіян була мета захопити весь Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий через їхню важливість як транспортних вузлів.

У Генштабі назвали головні напрямки ударів. Бійці ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області і відбивають контратаки російських окупантів, розповіли в Генеральному штабі.

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