Окупанти принишкли, а ЗСУ просуваються вперед: яка ситуація на Херсонщині

В Україні різко змінюється погода і підлаштуватися під неї бойові умови можуть не завжди, зазначила Гуменюк.

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ЗСУ просуваються на Херсонщині / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Речниця Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк повідомила, що українські військові намагаються розширити плацдарм на лівому березі Херсонської області. Цьому сприяє потужна бойова робота захисників.

Гуменюк розповіла, що на Херсонщині різко змінюється погода і підлаштуватися під неї бойові умови можуть не завжди. Застосування техніки має передбачати такі зміни.

"Зокрема, активність у повітрі, що зараз найактуальніше, дронові атаки і дронова розвідувальна діяльність суттєво зазнала змін за вчорашню добу, тому що дійсно було неможливо на деяких ділянках застосувати таке озброєння. Якщо попередня доба перед тим характеризувалася надзвичайною активністю дронів ворога в повітрі, зокрема і скиданням осколкових боєприпасів, ворог наростив свою присутність там фактично в 4 рази, понад 40 скидів було зафіксовано вздовж правого берега по населених пунктах. То ця доба минула набагато спокійніше. Навіть кількість артилерійських обстрілів знизилась. Якщо раніше ми говорили про 100+, то ця доба не дотягнула і до 70 обстрілів по Херсонській і Миколаївській областях", - сказала вона в ефірі телемарафону "Єдині новини". відео дня

Гуменюк також зазначила, що окупанти продовжують втрачати техніку та живу силу під час штурмів ЗСУ на лівому березі Дніпра.

"Що стосується лівого берега - ворог продовжує свої безглузді штурми, немає в них ні успіху, ні просування. Вони отримають витрати особового складу і техніки і повертаються на свої позиції. Ми продовжуємо утримувати позиції, працюємо над тим, щоб було і розширення", - додала вона.

Нагадаємо, що ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині. Наталія Гуменюк розповіла, що інтенсивність штурмових дій ворога нестабільна. У Херсонській області зменшилась кількість підрозділів типу "Шторм Z". Однак разом з тим побільшало морських піхотинців.

Гуменюк оцінила ситуації в Кринках на Херсонщині. Армія окупантів штурмує позиції Збройних сил України біля Кринок. Однак результативність атак російських військ є нульовою.

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