РФ збільшила кількість кораблів з ракетами "Калібр" у Чорному морі – ВМС ЗСУ

Зараз там перебуває чотири судна-ракетоносії. На їхньому борту загалом може перебувати 24 ракети.

РФ збільшила кількість кораблів з ракетами "Калібр" у Чорному морі/ Міноборони РФ, commons.wikimedia.org

Країна-агресорка Росія у неділю, 5 березня, збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Зараз там перебуває чотири таких судна.

Усі разом ці судна можуть нести до 24 ракет "Калібр". Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Зазначається, що загалом на бойовому чергуванні у Чорному морі зараз перебуває 16 суден країни-агресорки Росії.

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"За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 34 судна, з них 12 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Чорного моря – 22 судна, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор. РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", – зазначають у ВМС ЗСУ.

Ракетні удари окупантів по Україні

Раніше керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що окупанти шукають нову тактику, щоб здобути більше "результатів". Вони можуть припинити влаштовувати масовані ракетні обстріли України.

У той же час військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив думку, що наступними цілями для ракетних ударів з боку російських окупантів можуть стати українські об'єкти системи водопостачання та гідроенергетики. РФ може вдарити по них, коли стане спекотно.

Нагадаємо, РФ почала застосовувати нові авіабомби вагою 1500 кг. Такі керовані плануючі бомби УПАБ-1500В російські загарбники вперше застосували нещодавно проти одного з об'єктів у Чернігівській області. Вони можуть спричинити ще більші руйнування, ніж ракети. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що для захисту від таких авіабомб Україна потребує сучасних винищувачів.

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