РФ почала застосовувати нові авіабомби вагою 1500 кг: у ЗСУ сказали, що потрібно для захисту від них

Авіаційні бомби, які почала використовувати країна-агресорка РФ, можуть спричинити ще більші руйнування, ніж ракети.

У Повітряних силах ЗСУ сказали, що потрібно для захисту від нових російських бомб вагою 1500 кг/ defence-ua.com, скрін

Україна потребує сучасних винищувачів для захисту від нових російських авіабомб вагою 1500 кг. Такі керовані плануючі бомби УПАБ-1500В російські загарбники вперше застосували нещодавно проти одного з об'єктів у Чернігівській області.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він підтвердив, що російські окупанти почали застосовувати такі бомби, скидаючи їх на об’єкти на території України. За його словами, загарбники тепер можуть використовувати їх паралельно з ракетами, адже запаси ракет у них не безмежні.

"Плануючі бомби, кореговані авіаційні бомби, які мають крила, можуть залітати на десятки кілометрів. Імовірно, винищувач-бомбардувальник Су-34, який був збитий, атакував Україну саме такими бомбами", – розповів Ігнат.

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Він наголосив, що для боротьби з новою загрозою українцям потрібні сучасні літаки.

"Тому зараз і йдеться про сучасні винищувачі, які можуть діставати далеко. Чому нам потрібні F-16 чи інші літаки? Для того, щоб і цій загрозі протистояти, щоб захистити наші міста та села", – зазначає речник Повітряних сил.

Також він пояснив, що авіаційні бомби такого типу можуть спричинити ще більші руйнування, ніж ракети.

Захиститися від такого типу зброї можуть допомогти також системи Patriot. Проте для цього буде потрібно багато таких систем, а використання літаків може бути набагато ефективнішим.

"Літаки більш мобільні, вони можуть вилітати на перехоплення тих самих бомбардувальників, і ракетами з дальністю понад 150 км відганяти хоча б ті літаки й не давати їм можливість скидати ці бомби. Саме для цього нам потрібні сучасні винищувачі. Тому що наші радянські літаки цього зробити не можуть", – пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

РФ почала застосовувати нові авіаційні бомби

Раніше стало відомо, що російські окупаційні війська вперше застосували проти ЗСУ керовані боєприпаси УПАБ-1500В (індекс К029Б), вага яких становить 1,5 тонни. Перше застосування цього виду боєприпасів було зафіксовано декілька тижнів тому проти одного з об'єктів у Чернігівській області.

Такі бомби належать до плануючих, вони оснащені інерціальною та супутниковою системами навігації. Бомби УПАБ-1500В призначені для ураження високозахищених об'єктів і можуть скидатися за 40 км від цілі.

Раніше повідомлялося, що існує небезпека нанесення російськими окупантами ракетного удару по території України. Ворог може завдати точкових ударів по Україні. Про це заявила начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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