"Коли буде спекотно, РФ змінить цілі для ударів": експерт назвав об’єкти, які атакують окупанти

Російські загарбники зараз накопичують ракети, тому далі Україні може загрожувати новий масований ракетний удар, більший за попередні.

РФ змінить цілі для ударів, коли стане тепло, зазначає Коваленко/ Міноборони РФ, Facebook Коваленко

Наступними цілями для ракетних ударів з боку російських окупантів можуть стати українські об'єкти системи водопостачання та гідроенергетики.

Загарбники можуть вдарити по них, коли стане тепліше. Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.

"Вони можуть також робити удари по якихось логістичних об'єктах, як варіант, залізничні вузли. Але це неефективно. І 2022 рік показав, що удари по залізниці неефективні. Тому, скоріш за все, вони будуть орієнтуватись на те, щоб наносити удари і порушувати систему водозабезпечення", – зазначив Коваленко.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Він також наголосив, що окупанти зараз накопичують більшу кількість ракет. Тому експерт вважає, що не варто відкидати варіанту, що загарбники можуть завдати нового масового ракетного удару. Є ризик, що цей новий удар може бути значно більшим, ніж які, які завдавалися раніше.

Ракетні удари окупантів по Україні

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах, а не лише по обєктах енергетичної інфраструктури. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву.

Представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Черняк зазначав, що країна-агресорка Росія накопичили велику кількість авіації за дві сотні кілометрів від українського кордону і готова при нагоді застосувати її для ударів.

Нагадаємо, керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що окупанти шукають нову тактику, щоб здобути більше "результатів". Вони можуть припинити влаштовувати масовані ракетні обстріли України.

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