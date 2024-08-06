Окупанти впритул міста: ситуація в Торецьку ускладнилась, триває евакуація

У місті все ще залишаються люди, що сподіваються на стабілізацію ситуації, однак чиновник називає її дуже напруженою.

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Влада продовжує евакуацію жителів Торецька, адже ворог вже біля міста / Колаж: Главред, фото: скрін з DeepState, Торецька МВА

Окупаційні війська РФ просунулись до адміністративних кордонів Торецька, що у Донецькій області. У самому місті триває евакуація місцевого населення. Про це в етері телемарафону розповів глава Торецької МВА Василь Чинчик.

За його словами, наразі ворог не зайшов у саме місто, однак знаходиться впритул його меж. У зв'язку із ситуацією з громади вдалося евакуювати більше 3700 жителів, зокрема усіх дітей.

"В місто він (ворог – Главред) не зайшов і перебуває поблизу безпосередньо адміністративних меж самого міста", – каже глава Торецької міської військової адміністрації. відео дня

Чинчик наголошує, що на території громади все ще залишається близько 3 тисяч людей, здебільшого похилого віку, які сподіваються, що ворогу не вдасться захопити місто.

"Всі люди, які залишилися на території громади, вимушені виживати у підвальних приміщеннях", - додав він.

Хто такий Василь Чинчик? Василь Чинчик - очільник Торецької військово-цивільної адміністрації з 2020 року, а згодом міської військової адміністрації. Чинчик до повномасштабного вторгнення був також полковником Служби безпеки України, колишнім заступником начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.

Просування ворога на Донеччині - останні новини

Нещодавно стало відомо, що російським окупантам вдалося незначно просунутися на Покровському напрямку. Але загарбникам це вдалося здебільшого не через те, що вони мають перевагу у живій силі, а через те, що не шкодують своїх людей і прокладають собі дорогу вперед буквально зі своїх мертвих і поранених "товаришів по зброї".

Напередодні армія РФ просунулася в районі семи населених пунктів Донецької області: у Північному, Залізному, Желанному, Сергіївці, Іванівці, біля Лисичного та Желанного. Крім того, за неофіційними даними, Сили Оборони України відійшли з урочища Ступки Голубівські-2.

Нагадаємо, в ISW проаналізували, що російські війська продовжують наступ з використанням важкої тактики піхоти. Окупанти просунулись на схід від Покровська, на захід від Донецька та в районі адмінкордону Донецької і Запорізької областей.

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