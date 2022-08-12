РФ вдарила ракетами по Запоріжжю: що відомо про поранених і руйнування

Ворог випустив 5 ракет по Запоріжжю - руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури.
У п'ятницю ввечері, 12 серпня, російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя, стало відомо про одну поранену жінку.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Близько 19:15 ворог завдав удару по місту Запоріжжя. Всього випущено 5 снарядів. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа. Зараз відомо про одну поранену жінку", - заявив він.
Старух додав, що інформація згодом буде уточнена.
Відзначимо, що в Мережі публікують фото і відео наслідків удару РФ, нанесеного по Запоріжжю.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупаційні війська випустили по Кіровоградській області 13 ракет, в результаті є загиблі і поранені.
Крім того, в результаті удару РФ без світла в Кропивницькому залишається частина одного з мікрорайонів.
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