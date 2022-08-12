РФ вдарила ракетами по Запоріжжю: що відомо про поранених і руйнування

У Запоріжжі прогриміли вибухи після ракетного удару РФ / pixabay.com

У п'ятницю ввечері, 12 серпня, російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя, стало відомо про одну поранену жінку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Близько 19:15 ворог завдав удару по місту Запоріжжя. Всього випущено 5 снарядів. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа. Зараз відомо про одну поранену жінку", - заявив він.

Старух додав, що інформація згодом буде уточнена.

Відзначимо, що в Мережі публікують фото і відео наслідків удару РФ, нанесеного по Запоріжжю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупаційні війська випустили по Кіровоградській області 13 ракет, в результаті є загиблі і поранені.

Крім того, в результаті удару РФ без світла в Кропивницькому залишається частина одного з мікрорайонів.

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