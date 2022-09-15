Кривий Ріг затопило через ракетний удар РФ: у мережі показали наслідки

Кривий Ріг затопило через ракетний удар РФ/ Telegram

Через ракетний удар російських окупантів по Кривому Рогу на Дніпропетровщині, який стався вдень 14 вересня, частина міста досі залишається підтопленою. Загалом вода добралася до 112 будинків.

Рівень води в річці Інгулець вже почав знижуватися, проте багатьом людям досі доводиться пересуватися вулицями міста на човнах. Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Він розповів, що місцева влада організувала чотири пункти збору громадян для евакуації у безпечну зону. Рятувальники врятували 11 місцевих жителів.

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За словами Тимошенка, внаслідок ракетного удару росіян по греблі об’єм витоку води становив 100 метрів кубічних. Через прорив рівень води в річці Інгулець підвищився від 100 см до 190 см.

"Розуміючи проблему, для пониження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд, нижче за течією. Після виснажливих робіт цієї довгої ночі вдалося поставити перший затвір-шандор, і зафіксували зниження рівня води на всіх ділянках на 4-6 см. Після встановлення другого затвору рівень води в річці вже знизився на 40 см", – розповів заступник очільника ОП.

Зараз продовжується робота над повною локалізацією витоку. За словами Тимошенка, ситуація контрольована. Він пообіцяв, що вже найближчим часом проблему усунуть.

"Немає таких ракет, які б могли поцілити в наше бажання перемогти", – додав він.

Тим часом у соцмережах з’являються фото і відео наслідків підтоплення.

Ракетний удар РФ по греблі в Кривому Розі

Росія атакувала Кривий Ріг ракетами вдень у середу, 14 вересня. Було випущено 8 ракет. Ніхто з людей внаслідок цього удару не постраждав.

Ракетний удар прийшовся по гідротехнічних спорудах. Через руйнування греблі Кривий Ріг підтопило.

Президент України Володимир Зеленський після цього заявив, що все, що можуть окупанти – це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію і спробувати залишити людей без світла, тепла, води і їжі.

За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, російські окупанти своїм ударом по греблі у Кривому Розі планували змити понтонні мости українських військових на річці Інгулець. Арестович зазначив, що такі атаки росіян є ознакою наростання кризи у росіян на даній ділянці фронту. Таку версію підтвердили також в американському Інституті вивчення війни (ISW).

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