Вибухи і чорний дим над містом: Росія атакувала Кривий Ріг ракетами

По Кривому Рогу завдано ракетного удару військами Путіна.
У середу, 14 вересня, вдень російські війська завдали ракетний удар по Кривому Рогу.
"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі", - написав в Telegram голова Криворізької Військової адміністрації Олександр Вілкул.
Вілкул також просить всіх жителів продовжувати залишатися в укриттях - фіксуються ще пуски ракет у бік міста.
"Всі знаходимося в укриттях! Ще пуск ракет в нашу сторону", - написав він.
Ракетний удар по Україні
Нагадаємо, Миколаїв у ніч на середу, 14 вересня, зазнав масованого ракетного обстрілу російських окупантів, в результаті є жертви.
Через нічні обстріли Миколаєва загинули дві людини, троє - отримали поранення, повідомила в Telegram голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
Окупанти стріляли по центру міста. Відомо про попадання в житлові будинки та навчальні заклади. У місті нарахували 9 "прильотів" окупантів.
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