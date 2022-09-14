Вибухи і чорний дим над містом: Росія атакувала Кривий Ріг ракетами

Кривий Ріг / pixabay

У середу, 14 вересня, вдень російські війська завдали ракетний удар по Кривому Рогу.

"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі", - написав в Telegram голова Криворізької Військової адміністрації Олександр Вілкул.

Вілкул також просить всіх жителів продовжувати залишатися в укриттях - фіксуються ще пуски ракет у бік міста.

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"Всі знаходимося в укриттях! Ще пуск ракет в нашу сторону", - написав він.

Ракетний удар по Україні

Нагадаємо, Миколаїв у ніч на середу, 14 вересня, зазнав масованого ракетного обстрілу російських окупантів, в результаті є жертви.

Через нічні обстріли Миколаєва загинули дві людини, троє - отримали поранення, повідомила в Telegram голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Окупанти стріляли по центру міста. Відомо про попадання в житлові будинки та навчальні заклади. У місті нарахували 9 "прильотів" окупантів.

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