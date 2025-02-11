РФ готує масовану атаку: Жданов оцінив, коли чекати удару і скільки ракет

Останній масований ракетний удар по Україні 15 січня був "показовим", вважає Олег Жданов.

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Жданов спрогнозував, коли буде нова ракетна атака РФ / Колаж: Главред, фото: Главред, ДСНС, Міноборони РФ

Основні тези:

РФ готує нову повітряну атаку на Україну

Щоб наліт був масованим, Росії потрібно "напружуватися"

Остання масована ракетна атака РФ на Україну відбулася 15 січня. Оскільки окупанти здатні завдавати таких ударів раз на місяць, не виключено, що новий наліт зараз уже готується. Таку думку озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Коли саме РФ здійснить нову атаку, точно передбачити неможливо. Окупанти не чекали морозів, щоб бити по енергетиці, пише ТСН.

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"У січні не було ніяких морозів - і вони вдарили. Я думаю, що тут може бути або технічна складова, в плані наявності ракет і готовності носіїв, або політична складова. Швидше я прив'язуюся до політичної складової, яка вже обмежена наявністю ракет і технічною справністю носіїв", - вважає Жданов.

Бажані цілі для Росії під час масованого удару - українська енергетична інфраструктура. Крім того, останнім часом РФ спрямовує ракети на об'єкти критичної інфраструктури та житлові комплекси, що також може стати цілями під час наступного удару.

"Почастішали такі удари. Це ж масштаб, це майданна ціль, неможливо промахнутися. Просто намалювати олівцем точку всередині житлового масиву і лупити туди ракетою. А ми вже відіб'ємо, не відіб'ємо - це, як то кажуть, наша проблема. Це просто терор. Терор з метою змусити нас погодитися на переговорні умови Російської Федерації", - вважає Жданов.

Також військовий експерт додав, що останній масований ракетний удар по Україні 15 січня був "показовим".

"У тому сенсі, що вони зібрали, як кажуть військові, з усіх стволів. Ось що було, те й пустили. Тому що були і Кинджали - Міг-31К, Х-22, - це Ту-22, і були Калібри. Тобто, збірна солянка і всього потроху. І це говорить про те, що для того щоб створити масовість, Росії потрібно дуже сильно напружуватися", - сказав Жданов.

Ракетний удар по Україні 11 лютого 2025 року

Як повідомляв Главред, вранці у вівторок, 11 лютого, у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ заявили про ракетну атаку РФ. Фіксувалися перші крилаті ракети на Полтавщині та Сумщині.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про чергову атаку на енергосистему України. За його словами, вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Зранку під прицілом була енергетика. У зв'язку з масованою атакою РФ було запроваджено аварійні відключення світла.

Пізніше стало відомо, що армія вкотре атакувала Полтавщину. Унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.

У Нафтогазі уточнили, що внаслідок ракетного удару РФ пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи Нафтогаз у Полтавській області. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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