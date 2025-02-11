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Атака десятками ракет і БПЛА: Зеленський назвав цілі масованого удару РФ

Олексій Тесля
11 лютого 2025, 21:59
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Росіяни застосували майже 20 ракет, зокрема балістичних, і ще майже 125 дронів різних типів.
Ракета, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський розповів про масований обстріл ворога / Колаж: Главред, фото: МО РФ, Офіс президента України

Головне:

  • Росіяни застосували майже 20 ракет і ще майже 125 дронів
  • Українська сторона говоритиме з партнерами про посилення захисту неба

Найближчими тижнями українська сторона говоритиме з партнерами про посилення захисту неба, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Будемо і цього тижня, і наступного тижня говорити з партнерами щодо великих можливостей нашої ППО - всього захисту неба", - сказав Зеленський під час традиційного вечірнього відеозвернення.

відео дня

Президент також подякував захисникам неба, які відбивають масовані атаки ворога.

"Сьогодні був черговий удар по нашій енергетиці - майже 20 російських ракет, зокрема балістичних, і ще майже 125 дронів різних типів. Значну частину збито", - додав Зеленський.

Атака десятками ракет і БПЛА: Зеленський назвав цілі масованого удару РФ
/ Инфографика Главреда

Подробиці масованого удару РФ

У четвер під час ранкової ракетної атаки сталося влучання в об'єкт газовидобутку ДТЕК у Полтавській області.

"Об'єкт не працює. Проводиться оцінка руйнувань і пошкоджень", - повідомив енергохолдинг у Telegram.

Зазначимо, що внаслідок чергової масованої атаки на об'єкти енергетики пошкоджень також зазнали виробничі потужності групи "Нафтогаз" у Полтавській області.

Нагадаємо, РФ вночі запустила по Україні 124 дрони та 19 ракет. Унаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

Як повідомляв Главред, РФ вкотре атакувала Полтавщину. Унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.

Нагадаємо, у Бориспільському районі Київської області російські дрони пошкодили дитячий садок, дві будівлі школи, дитячий майданчик і приватний будинок.

Інші новини:

Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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