РФ вдарила ракетами по Дніпропетровщині: загинула людина, ще четверо - постраждали

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про "прильоти " по приватному сектору в Дніпровському районі. Є загибла та постраждалі.

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Росія завдала ракетного удару по приватних будинках у Дніпровському районі / Колаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022

У середу, 18 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"Знову б'ють у Дніпрі ракетами по приватному сектору. Є загиблі та постраждалі", - написав він у Telegram.

Мер міста закликав не публікувати фото наслідків ударів.

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"Всі офіційні подробиці очікуємо від ВЦА", - додав він.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворог влучив по приватних будинках у Дніпровському районі.

За попередніми даними, загинула людина, ще троє - постраждали.

"Наслідки атаки уточнюємо. Вже відомо про 6 пошкоджених будинків. Деталі згодом. Прошу блогерів і ЗМІ поки утриматися від будь-яких фото і коментарів", - написав Лисак у Telegram.

Тим часом глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по с.Обухівка в Дніпропетровській області.

"Росіяни вдарили по приватних будинках, є загибла 31-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Оновлено. Глава МВС Ігор Клименко підтвердив смерть 31-річної жінки. За його даними, поранено чотирьох людей. Розбито 8 приватних будинків у житловому секторі.

Працюють рятувальники, поліцейські, медичні служби. Пораненим надають допомогу.

Ракети зрівняли із землею будинки в Обухівці / Фото: t.me/Klymenko_MVS

Ракетний удар по Запоріжжю

У ніч на 18 жовтня російські окупанти завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з ракет влучила у житловий будинок у центрі міста. Відомо про двох загиблих. Троє людей поранені, ще троє - зникли безвісти.

Очевидці атаки розповіли про перші хвилини після вибуху.

За словами мешканців будинку, внаслідок атаки загинуло молоде подружжя. Обом було по 23 роки. Пара жила з батьками чоловіка. Після ракетного удару батько намагався реанімувати свого сина, але безуспішно. Мати загиблого хлопця - в госпіталі.

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