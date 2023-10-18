РФ вдарила ракетами по Дніпропетровщині: загинула людина, ще четверо - постраждали

У середу, 18 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
"Знову б'ють у Дніпрі ракетами по приватному сектору. Є загиблі та постраждалі", - написав він у Telegram.
Мер міста закликав не публікувати фото наслідків ударів.
"Всі офіційні подробиці очікуємо від ВЦА", - додав він.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворог влучив по приватних будинках у Дніпровському районі.
За попередніми даними, загинула людина, ще троє - постраждали.
"Наслідки атаки уточнюємо. Вже відомо про 6 пошкоджених будинків. Деталі згодом. Прошу блогерів і ЗМІ поки утриматися від будь-яких фото і коментарів", - написав Лисак у Telegram.
Тим часом глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по с.Обухівка в Дніпропетровській області.
"Росіяни вдарили по приватних будинках, є загибла 31-річна жінка", - йдеться у повідомленні.
Оновлено. Глава МВС Ігор Клименко підтвердив смерть 31-річної жінки. За його даними, поранено чотирьох людей. Розбито 8 приватних будинків у житловому секторі.
Працюють рятувальники, поліцейські, медичні служби. Пораненим надають допомогу.
Ракетний удар по Запоріжжю
У ніч на 18 жовтня російські окупанти завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з ракет влучила у житловий будинок у центрі міста. Відомо про двох загиблих. Троє людей поранені, ще троє - зникли безвісти.
Очевидці атаки розповіли про перші хвилини після вибуху.
За словами мешканців будинку, внаслідок атаки загинуло молоде подружжя. Обом було по 23 роки. Пара жила з батьками чоловіка. Після ракетного удару батько намагався реанімувати свого сина, але безуспішно. Мати загиблого хлопця - в госпіталі.
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