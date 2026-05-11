Київ підтримав поступову інтеграцію в ЄС, але є умова: нардеп розкрив подробиці

Анна Ярославська
11 травня 2026, 12:22
Україна не готова до часткового членства в Євросоюзі.
Вадим Галайчук, ЕС
Вадим Галайчук виклав позицію Києва щодо інтеграції до Європейського Союзу / Колаж: Главред

Про що сказав Галайчук:

  • Україна не відмовиться від мети повноцінного членства заради сурогатів
  • Зміна базових договорів ЄС для нових форматів затягнеться на роки
  • Отримання привілеїв має стимулювати швидкість проведення реформ

Україна підтримує ідею поступової інтеграції до Європейського Союзу, однак не готова відмовлятися від повноцінного членства. Про це в інтерв’ю Главреду розповів народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Вадим Галайчук.

За його словами, ще у 2022 році, після отримання статусу кандидата, Київ почав просувати ідею швидшого економічного зближення з Євросоюзом.

За словами Галайчука, саме тоді з'явилися пропозиції щодо розширеного доступу України до єдиного ринку ЄС та поступової інтеграції, за якої країна отримує частину переваг ще до офіційного вступу.

Партнери погодилися з тим, що варто зробити процес переговорів більш привабливим.

"Ти виконуєш частину вимог – отримуєш частину привілеїв і можливостей. Це стимулює тебе швидше й ефективніше виконувати зобов’язання, а Європейському Союзу це також дає додаткові можливості", – пояснив нардеп.

При цьому він підкреслив, що Україна насторожено ставиться до пропозицій щодо так званого "часткового" або "інтегрованого" членства замість повноцінного вступу до ЄС.

Галайчук зазначив, що чинний Договір про Європейський Союз передбачає лише один формат членства — повноцінний. Для створення нових форматів знадобиться зміна базових договорів ЄС, а цей процес може тривати роками і вимагає одностайної підтримки всіх країн-членів.

"Навіщо нам відволікати увагу, сили, енергію та час на те, що займе роки, якщо ми можемо рухатися за нинішньою методологією, просто поліпшити її та вийти на той самий бажаний результат?" — заявив політик.

За його словами, саме в цьому полягає поточна позиція України щодо питання євроінтеграції.

Вступ країн до ЄС інфографіка / Інфографіка: Главред ​

Членство України в Євросоюзі — останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що спроби Росії розколоти Європу не принесуть результату, а Україна продовжує рух до повноправного членства в Європейському Союзі.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна планує вже у 2027 році вийти на підписання угоди про вступ до Європейського Союзу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що швидке вступ України до ЄС поки що неможливе, але наголосив на необхідності посилення її інтеграції в європейські інститути. За його словами, процес має передбачати поступове зближення та проміжні кроки, які в перспективі приведуть Україну до повноправного членства в Євросоюзі.

Видання Financial Times писало про те, що прагнення президента Володимира Зеленського прискорити процес вступу України до Європейського Союзу викликає зростання напруженості у відносинах з євростолицями.

За даними Politico, Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія виступають проти прискореної процедури вступу України до ЄС, наполягаючи на стандартному процесі розширення.

Експерт назвав "лицемірними" заяви щодо членства України в ЄС

Кандидат політичних наук Віктор Андрусів вважає, що ситуація в міжнародних відносинах зараз така, що велике питання, як буде виглядати ЄС, коли ми все-таки наблизимося до членства.

Андрусів вважає, що існування ЄС у майбутньому знаходиться під дуже великим питанням. При цьому, коли ЄС говорить про те, що потрібно дуже багато років, щоб прийняти Україну, — це звичайне лицемірство.

Про персону: Вадим Галайчук

Вадим Галайчук — народний депутат України IX скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Займається питаннями адаптації українського законодавства до норм ЄС та супроводом євроінтеграційних законопроєктів. Також є головою української частини Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС, що є майданчиком для міжпарламентської співпраці України та Євросоюзу.

