Це виклик: Лілія Ребрик розповіла, як її прийняли в "Дизель Шоу"

Коротко:
- Як Лілія Ребрик переключається
- Як їй вдалося влитися в шоу
Відома українська актриса Лілія Ребрик розповіла про те, як стала учасницею популярного в Україні гумористичного шоу "Дизель шоу".
Про це актриса розповіла в інтерв'ю 1+1.
"Для мене це відповідальність і водночас акторський виклик. У моєму професійному житті є театр, кіно, телебачення, дубляж, а "Дизель шоу" – це ще інший спосіб існування. Тут акторська історія, але вона працює і для сцени, і для телебачення", – ділиться Ребрик.
За словами артистки, концерти "Дизель-шоу" – це і сцена, і камера, і жива реакція залу. Це зовсім інший спосіб існування. "Я автоматично переналаштовуюся. Слава Богу, я завжди пам'ятаю, куди йду: на концерт, виставу чи ефір. Організм уже вміє адаптуватися. Ти просто даєш йому команду, і він переходить у потрібний режим", — додає артистка.
Ребрик також розповіла про труднощі, які супроводжують її роботу. "Зараз ми всі живемо в умовах стресу і нам так само важко, коли після ночі обстрілів потрібно грати комедію, виходити на сцену і розважати глядачів. Але глядач не винен. Він, можливо, теж пережив ніч обстрілу, купив квиток і хоче переключитися", - підсумовує вона.
Багатодітна мама додає, що "Дизель Шоу" - знають і люблять. "Я зараз їду з командою в тур і бачу, як їх зустрічають у кожному місті, як впізнають на вулицях, це дуже круто", - зазначає вона.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що турецька співачка Сертаб Еренер, яка виконала пісню "Everyway That I Can", що принесла Туреччині перше місце на конкурсі Євробачення 2003 року, відмовилася від пропозиції виступити на фіналі Євробачення у Відні цього року.
Напередодні також переможець кулінарного шоу "МайстерШеф-16" — кондитер Олександр Зубко, який нещодавно повідомив, що вступив до лав ЗСУ, вийшов на зв'язок і розповів про те, як проходить його служба.
Вас також може зацікавити:
- Переможниця Євробачення відмовилася заспівати в ювілейному шоу: що сталося
- "Я задихалася": Глущенко зізналася, чому не з'явилася на похоронах Поплавської
- "Мурашки по шкірі": з'явилося перше відео виступу LELEKA на Євробаченні 2026
Про особу: Лілія Ребрик
Лілія Ребрик — українська телеведуча та акторка. Одружена з танцюристом і хореографом Андрієм Диким (у шлюбі з 2011 року). Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками". У родині Ребрик і Дикого ростуть троє їхніх спільних дочок — Діана (2012), Поліна (2018) та Аделіна (2024).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред