Це виклик: Лілія Ребрик розповіла, як її прийняли в "Дизель Шоу"

Лілія Ребрик вміє перевтілюватися в різні ролі, і їй це чудово вдається.

Лілія Ребрик поділилася своїми емоціями

Відома українська актриса Лілія Ребрик розповіла про те, як стала учасницею популярного в Україні гумористичного шоу "Дизель шоу".

Про це актриса розповіла в інтерв'ю 1+1.

"Для мене це відповідальність і водночас акторський виклик. У моєму професійному житті є театр, кіно, телебачення, дубляж, а "Дизель шоу" – це ще інший спосіб існування. Тут акторська історія, але вона працює і для сцени, і для телебачення", – ділиться Ребрик.

За словами артистки, концерти "Дизель-шоу" – це і сцена, і камера, і жива реакція залу. Це зовсім інший спосіб існування. "Я автоматично переналаштовуюся. Слава Богу, я завжди пам'ятаю, куди йду: на концерт, виставу чи ефір. Організм уже вміє адаптуватися. Ти просто даєш йому команду, і він переходить у потрібний режим", — додає артистка.

Ребрик також розповіла про труднощі, які супроводжують її роботу. "Зараз ми всі живемо в умовах стресу і нам так само важко, коли після ночі обстрілів потрібно грати комедію, виходити на сцену і розважати глядачів. Але глядач не винен. Він, можливо, теж пережив ніч обстрілу, купив квиток і хоче переключитися", - підсумовує вона.

Багатодітна мама додає, що "Дизель Шоу" - знають і люблять. "Я зараз їду з командою в тур і бачу, як їх зустрічають у кожному місті, як впізнають на вулицях, це дуже круто", - зазначає вона.

Про особу: Лілія Ребрик Лілія Ребрик — українська телеведуча та акторка. Одружена з танцюристом і хореографом Андрієм Диким (у шлюбі з 2011 року). Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками". У родині Ребрик і Дикого ростуть троє їхніх спільних дочок — Діана (2012), Поліна (2018) та Аделіна (2024).

