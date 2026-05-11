"Вже поїхала": Кошовий вперше розповів, у якій країні навчається його донька

Відомий український актор і учасник студії "Квартал 95" Євген Кошовий вперше розповів, де зараз здобуває освіту його старша дочка Варвара. Про це Кошовий розповів у проекті "Ближче до зірок".

За словами артиста, 18-річна Варвара після першого курсу українського вишу вирішила продовжити навчання за кордоном і переїхала до Мілана. Там дівчина вивчає напрямки, пов'язані з менеджментом та режисурою у сфері шоу-бізнесу.

Кошевой зізнався, що доньці довелося швидко звикати до самостійного життя далеко від родини.

"Вона закінчила тут заочно перший курс, а потім уже поїхала. У 18 поїхала. Вона там одна, доводиться все самій робити. Тут же були мама і бабуся. Я казав: "Таке доросле життя, Варвара. Доведеться самій". Сумуємо", – зазначив Євген.

Артист зазначив, що сім'я дуже сумує за Варварою, проте вважає такий досвід важливим етапом дорослішання.

Євген Кошевой вже понад 17 років перебуває у шлюбі з Ксенією Кошевою. Подружжя виховує двох дочок – Варвару та Серафиму.

Раніше Варвара професійно займалася вокалом і брала участь у низці телевізійних проєктів, серед яких "Розсміши коміка" та "Голос. Діти". Також вона брала участь у національному відборі на дитяче "Євробачення – 2019".

Про особу: Євген Кошовий Євген Вікторович Кошовий — український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий. З 2005 року і дотепер — учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року — член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху", повідомляє"Вікіпедія".

