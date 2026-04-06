Росія не зупиниться: Зеленський різко відреагував на атаку по Одесі

Зеленський наголосив, що за ніч росіяни випустили понад 140 ударних дронів.

Зеленський відреагував на удар по Одесі

Головне із заяви Зеленського:

Внаслідок удару по Одесі загинуло троє людей, серед них дитина

Також були удари по українській енергетиці

Зараз усім партнерам потрібно разом посилювати захист неба

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар по Одесі. Зокрема, він зауважив, що внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, дитячий садочок та районну електропідстанцію. Про це глава держави написав у Telegram.

За його словами, наразі тисячі сімей залишилися без світла. Ремонтні бригади з ночі працюють, щоб відновити постачання електрики.

"Станом на зараз, на жаль, відомо, що троє людей було вбито цією атакою і серед них дитина – лише два роки їй було. Мої щирі співчуття рідним і близьким. Шістнадцять поранених. Одинадцять з них наші медики госпіталізували, серед них вагітна жінка та двоє дітей. Наймолодшому немає навіть року. Поранено двох людей і на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що також були удари по енергетиці в Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпровській областях. Загалом за ніч росіяни випустили проти України понад 140 ударних дронів, і близько 80 із них були "Шахеди".

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

"У деяких областях удари тривають. І це лише частина того, що наші люди проходять щодня. За минулий тиждень було понад 2800 ударних дронів, майже 1350 керованих авіабомб і більш ніж 40 ракет різних типів", - підкреслив глава держави.

Зеленський наголосив, що зараз усім партнерам потрібно разом посилювати захист неба, щоб відсоток збиття дронів та ракет щоразу ставав вищим.

"Це щоденна робота всіх, а не лише України, бо постачаннями й підтримкою нас, спільною роботою партнери допомагають і собі. Росія не збирається зупинятись. Дякую всім, хто це розуміє і вкладається в наш спільний захист", - підсумував президент України.

Росія використовуватиме нову тактику для ударів

Військовий експерт Олег Жданов заявляв, що найімовірніше країна-агресор Росія буде продовжувати денні атаки по Україні, або розтягувати їх у часі.

"Тобто один наліт буде вдень, а другий - нічний. З перервою, бо у них не вистачить ресурсу — ракет та дронів, щоб атакувати цілодобово. А атакувати Україну вони будуть до останньої ракети або до останнього дня цієї війни. Росія не зупиниться", - вважає він.

Як повідомляв Главред, 6 квітня ворог цілеспрямовано поцілив у житлову забудову в Одесі, спричинивши серйозні руйнування та поранення цивільних. Пошкодження зафіксовані у Київському та Приморському районах.

Відомо, що серед загиблих в Одесі – 30-річна жінка та її маленька донька, якій було всього 2,6 років, і ще одна жінка 53 років. Водночас у постраждалих є осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння.

Крім того, у ніч на 5 квітня російська армія також атакувала Одесу ударними дронами. Внаслідок удару було пошкоджено житлові будинки в Хаджибейському районі.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

