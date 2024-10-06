РФ вдарила по Україні десятками дронів і ракет: у яких областях гриміли вибухи

Повітряні Сили виявили та супроводили понад 90 засобів повітряного нападу РФ.

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РФ атакувала Україну дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

У ніч на 6 жовтня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА і ракетами різних типів.

Як повідомили у пресцентрі командування Повітряних сил ЗСУ, загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супроводження понад 90 засобів повітряного нападу противника:

2 балістичні ракети Іскандер-М;

1 крилату ракету Іскандер-К;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

87 БпЛА типу Shahed (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ).

Ворожий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

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"Унаслідок протиповітряного бою збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях", - ідеться в повідомленні.

Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

Повідомляється також, що 25 безпілотників (станом на 09:00) локально втрачено в різних регіонах України, імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Крім того, 4 БпЛА, на момент публікації, ще перебувають у повітряному просторі України.

/ t.me/kpszsu

Удари РФ по Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня 2024 року країна-агресор Росія масовано запустила по Україні безпілотники. Вибухи прогриміли в Одесі, Харкові, Київській, Запорізькій, Херсонській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій областях, Полтавському районі та в передмісті Києва.

Як повідомлялося, 5 жовтня російські війська здійснили черговий пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" по території України - під ворожим ударом опинилася Одеса. Мер Одеси Геннадій Труханов також рекомендував городянам шукати безпечні місця, оскільки дрони змінили курс на місто. О 23:11 у місті прогриміли вибухи. Незабаром Труханов повідомив про небезпеку ударних безпілотників для Приморського району та Аркадії.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміла серія вибухів. Моніторингові пабліки повідомляли, що навколо Києва було зафіксовано близько 10 "Шахедів". На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і за різними напрямками. Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони знешкодили.

/ Инфографика: Главред

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