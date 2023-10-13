РФ вдарила по Покровську, зруйновано дві будівлі: багато поранених, є жертва

За попередньою інформацією рятувальників, станом на 10:00 загинула одна людина та постраждали ще 13 осіб, частково зруйновані дві адміністративні будівлі.

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13 жовтня РФ обстріляла Покровськ - є руйнування / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Вранці в п'ятницю, 13 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Покровську Донецької області. Зруйновано дві будівлі, одна людина загинула, 12 - поранені.

"Сьогодні вранці росіяни вдарили по м. Покровськ в Донецькій області", - повідомили в ДСНС.

За попередньою інформацією рятувальників, станом на 10:00 загинула одна людина та постраждали ще 12 осіб, частково зруйновані дві адміністративні будівлі.

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"Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 3 людини", - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції повідомили, що, за попередньою інформацією, Росія атакувала місто двома ракетами з ОТРК "Іскандер-М".

"Одна людина загинула, 13 поранені. Поліцейські документують наслідки ракетного обстрілу Покровська", - йдеться у повідомленні.

У Донецькій обласній прокуратурі розповіли, що окупанти завдали ракетного удару по центру Покровська. Загинула людина, ще 13 - зазнали поранень.

"13 жовтня 2023 року, о 08:30, окупанти обстріляли центр м. Покровська. За попередніми даними, війська рф атакували населений пункт ракетами, тип яких наразі встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучання боєприпасів загинув чоловік, ще троє зазнали поранень. Крім того, інший засіб ураження поцілив по адміністративній будівлі. Від атаки армії держави-агресора зазнали поранень 8 співробітниць державної установи та двоє відвідувачок.

Потерпілим з контузіями, переламами та осколковими пораненнями надано медичну допомогу.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

На місці працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та всі профільні служби.

Раніше Служба безпеки України викрила двох зрадників, які скорегували ракетний удар російських окупантів по кафе в селі Гроза на Харківщині 5 жовтня, коли там понад півсотні людей зібралися на поминки за загиблими військовими.

Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів - 30-річний Володимир Мамон і його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон.

Як повідомляв Главред, літаки дальньої авіації ВПС Росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня – тобто протягом 21 доби. Ймовірно Росія намагається збільшити запаси своїх ракет для масованих ударів по Україні з настанням зими. Про це йдеться у розвідувальній доповіді Міністерства оборони Великої Британії.

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