"Поховали все село": у Грозі розповіли про моторошні наслідки ракетного удару РФ

На місці зруйнованого росіянами закладу в селі Гроза досі тривають пошукові роботи.

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РФ вбила десятки людей на Харківщині / Колаж: Главред, Фото: Радіо Свобода

У селі Гроза Харківської області домовини із загиблими місцевими жителями стоять у кожному будинку після ракетного удару РФ, розповіла журналістам одна з місцевих мешканок.

При цьому на місці зруйнованого росіянами закладу досі тривають пошукові роботи, йдеться в репортажі Радіо Свобода.

За словами місцевих жителів, російські окупанти вбили цілі сім'ї жителів Грози.

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"Однією ракетою, або чим вони там... поховали все село. У кожному будинку тепер буде стояти не одна труна, а відразу п'ять трун, три труни... Я не знаю... Нас залишилися одиниці. Немає нічого. Все село там, і боюся туди йти, дивитися в той бік", – каже місцева мешканка.

При цьому вона також розповіла про те, що в результаті ракетного удару РФ по місцевому кафе загинула її подруга разом з усією родиною.

Додамо, що односельці жертв російських окупантів несуть на місце загибелі десятків людей квіти та іграшки.

Ракетний удар РФ по селу Гроза на Харківщині

Раніше повідомлялося про те, що РФ вбила 52 людини в Грозі, коли вони прийшли на поминки. Андрій Козир повернувся з Польщі разом з сином - вони встали на захист рідної землі. Воїн загинув, і на його поминках РФ вбила його сім'ю.

Нагадаємо, 5 жовтня російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по селу Гроза у Харківській області. Атака була спрямована по магазину і кафе, де проходили поминки за загиблим військовим. Жодного чинного військового там не було, в закладі зібралися місцеві жителі, в тому числі і з дітьми.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що, за попередніми даними, ворог міг вдарити Іскандером. Зараз з місцевими жителями працюють співробітники Служби безпеки України.

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