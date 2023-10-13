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Росія накопичує ракети: розвідка Британії попередила про масовані обстріли

Юрій Берендій
13 жовтня 2023, 10:43 оновлено 13 жовтня, 10:43
Росія намагається зберегти ракети для масованих обстрілів критично важливої інфраструктури України з настанням холодів.
Ракетный удар, обстрел
Росія, ймовірно, намагається зробити запас ракет для атак проти України взимку / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, пресслужба ГУ ДСНС у Волинській області

Літаки дальньої авіації ВПС Росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня – тобто протягом 21 доби. Ймовірно Росія намагається збільшити запаси своїх ракет для масованих ударів по Україні з настанням зими. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерство оборони Великої Британії.

Представники британської розвідки вказують на те, що інтервали між ракетними атаками, які влаштовує Росія, не є надзвичайною ситуацією. Попередня пауза в завданні ударів спостерігалась з 9 березня по 28 квітня 2023 року, а це 51 день без атак.

У розвідці припускають, що навесні Росія вичерпала свої запаси ракет класу "повітря – земля" після зимової кампанії проти критично важливих об'єктів української інфраструктури.

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Британська розвідка припускає, що Росія, ймовірно, намагається зробити запас ракет для атак проти України взимку.

"Цього разу, ймовірно, що російська дальня авіація зберігає наявні запаси ракет "повітря – земля", а також використовує цю паузу для збільшення придатних до використання запасів в очікуванні подальших потужних ударів по Україні взимку", – мовиться в огляді.

За даними британської розвідки, в останній період Росія акцентує свої повітряні атаки на об'єктах зернового господарства на Півдні України, застосовуючи "Шахеди".

Крім того, варто відзначити, що російські війська здійснили атаки на українські порти в районі річки Дунай. Схоже, що це вимагало високої точності через близькість мети до румунського кордону.

"Ймовірно, Росія використовувала "Шахеди" з цією метою через їх високу точність порівняно з іншими типами ракет повітряного базування", – вважає британська розвідка.

Удари Росії по критичній інфраструктурі України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у розвідці зазначили, що у ракетних атаках країни-агресора Росії зразка 2022 і 2023 років є відмінності, оскільки тепер Сили оборони б'ють по об'єктах, які мають відношення до виробництва високоточної зброї РФ.

Також, військовий експерт, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов розповів про ймовірні плани окупантів, за яких вони можуть відновити нові масовані обстріли території України. Селезньов розповів, що російські окупанти накопичують боєкомплекти та активізувались на східних напрямках України.

Водночас, в Україні створили координаційний штаб з оперативного реагування та забезпечення умов життєдіяльності населення. Орган буде ухвалювати рішення щодо заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків обстрілів і забезпечення порядку в містах, районах і регіонах, де будуть тривалі відключення електроенергії.

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обстріли ракетний удар електроенергія
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