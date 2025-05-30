Уламки впали в море: у ГУР розкрили деталі ураження новітнього дрона РФ

Українські захисники використовували мобільний зенітно-ракетний комплекс, оснащений ракетами Р-73.

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Збито новітній російський дрон / Колаж: Главред, фото: АрміяInform, скріншот

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Уражено новітній реактивний безпілотник РФ "Дань-М"

Бійці Сил безпеки і оборони України завдали удару по цілі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України змогло уразити новітній реактивний безпілотник "Дань-М" комплексом протиповітряної оборони власної розробки.

"29 травня 2025 року для відбиття нічної ворожої атаки безпілотників на Одещині було успішно застосовано розроблений фахівцями ГУР МО України за підтримки іноземних партнерів мобільний зенітно-ракетний комплекс, оснащений ракетами Р-73...", - ідеться в повідомленні в Telegram.

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За інформацією, після виявлення російського дрона бійці Сил безпеки і оборони України завдали удару по цілі, було знищено ворожий новітній реактивний безпілотник, імовірно "Дань-М", він "упав у Чорне море".

Як відомо з відкритих джерел, Р-73 (за класифікацією НАТО: AA-11 Archer - "Лучник") - радянська керована ракета класу "повітря - повітря" малого радіусу дії з інфрачервоною системою самонаведення.

Раніше повідомлялося про те, що ГУР морським дроном знищило літак РФ на $50 млн. Успішна атака сталася недалеко від порту Новоросійськ, де базуються залишки Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україну атакували невідомі повітряні цілі. Поки залишається незрозумілим те, для чого Росія модифікувала нове озброєння.

Як повідомляв раніше Главред, російські війська все частіше використовують поряд з ударними дронами "Шахед"/"Герань" спеціальні безпілотники-обманки без бойової начинки - так звані "пародії".

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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