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РФ вдарила по Києву "Іскандером": у КМВА розповіли про наслідки атаки

Анна Ярославська
31 травня 2024, 09:11
321
Після ранкової атаки знищено трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі. Пошкоджено склади та автомобілі. Обійшлося без жертв.
Наслідки ракетного удару по Києву
Наслідки ракетного удару по Києву 31 травня 2024 року / Колаж: Главред, фото: КГВА

У ніч на 31 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. За даними Повітряних сил, ворог застосував ракету "Іскандер-К". Обійшлося без постраждалих, але в Голосіївському районі знищено трансформаторну підстанцію.

Як повідомив голова Київської міської військової адмірістрації Сергій Попко, внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні.

Унаслідок ракетного удару по Києву пошкоджено:

відео дня
  • приватне домоволодіння СТО;
  • автомийка;
  • 6 легкових автомобілів;
  • складське приміщення.
  • Наслідки ракетного удару по Києву 31 травня 2024
    Наслідки ракетного удару по Києву 31 травня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки ракетного удару по Києву 31 травня 2024
    Наслідки ракетного удару по Києву 31 травня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки ракетного удару по Києву 31 травня 2024
    Наслідки ракетного удару по Києву 31 травня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки ракетного удару по Києву 31 травня 2024
    Наслідки ракетного удару по Києву 31 травня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки ракетного удару по Києву 31 травня 2024
    Наслідки ракетного удару по Києву 31 травня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Наслідки ракетного удару по Києву 31 травня 2024
    Наслідки ракетного удару по Києву 31 травня 2024 Фото: t.me/VA_Kyiv

У ДТЕК уточнили, що після ранкової атаки знищено трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі.

"Сьогодні зранку уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі столиці. Щойно розв'язала безпекова ситуація, енергетики ДТЕК почали повертати світло", - ідеться в повідомленні.

О 8:10 вдалося повернути електрику в більшість будинків за резервними джерелами.

"Без світла залишаються близько 10 приватних будинків та одне комерційне приміщення. До кінця дня мають повернути електрику", - додали в ДТЕК.

Що кажуть у Повітряних силах

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що в ніч на 31 травня 2024 року окупанти атакували Харків п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області РФ. Київ був атакований крилатою ракетою "Іскандер-К" з Курської області. Також були пуски чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з району російського Єйська.

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

"Минулої ночі в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "шахеди" в межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" у Київській області", - написав Олещук у Telegram.

Звіт повітряних сил ЗСУ
Звіт повітряних сил ЗСУ / t.me/ComAFUA

Тим часом український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що в околицях Києва знайдено фрагмент паливного бака крилатої ракети 9М727 комплексу "Іскандер-К".

Ракета летіла на наднизькій висоті.

Уламки ракети
Уламки ракети / t.me/Tsaplienko
Ракета
Ракета комплексу "Іскандер" / t.me/Tsaplienko

Ракетний удар по Харкову 31 травня

Як повідомляв Главред, минулої ночі російські окупанти влаштували масований обстріл Харкова. Ворог вдарив по 5-поверховому багатоквартирному будинку.

На місці влучання почалася потужна пожежа, у будинку є серйозний обвал. Під завалами можуть бути люди.

Уранці стало відомо, що кількість постраждалих через російський обстріл Харкова зросла до 23-х. Загинули три людини.

Серед постраждалих - медичний працівник і поліцейський, які прибули на місце вибуху.

Пізніше в Харківській ОВА повідомили, що кількість жертв російського удару по місту зросла до чотирьох.

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