Багато постраждалих, під завалами люди: РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові

Внаслідок удару у будинку є обвал, почалася серйозна пожежа.

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РФ вдарила по багатоквартирному будинку в Харкові / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот

Російські окупанти влаштували масований обстріл Харкова. Ворог вдарив по 5-поверховому багатоквартирному будинку. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Спершу стало відомо про пошкодження цивільної інфраструктури. Згодом були повторні вибухи і вже повідомлялося про удар по житловому будинку.

На місці влучання розпочалася потужна пожежа, у будинку є серйозний обвал. Під завалами можуть бути люди.

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Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Мер Харкова Ігор Терехов згодом шокував новиною про те, що по тому ж місцю відбувся повторний удар - у район щільної житлової забудови.

Синєгубов зазначив, що станом на 00:35 31 травня вже відомо про мінімум одного постраждалого, його госпіталізували.

00:46 Кількість постраждалих зросла до восьми.

01:08 Вже 12 постраждалих, пише Терехов.

За даними директора обласного центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашта, серед постраждалих є 12-річна дівчинка. Поки про стан дитини та інших постраждалих нічого невідомо.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що ракета влучила у дах будинку, зруйновані четвертий та п'ятий поверхи. Рятувальники продовжують ліквідовувати вогонь та розбирати завали.

01:22 Уже відомо про одну загиблу людину.

Наступ РФ на Харківщині - ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська намагаються продовжити наступ на Харківщині, але безуспішно. В напрямку населеного пункту Липці та міста Вовчанськ російське військове командування підтягує резерви, щоб зберегти темпи просування. Про це повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

Ворог зазнав невдач у тактичних наступальних операціях на Харківщині, тому ситуація на цьому напрямку зараз стабілізована, заявив генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов зазначає, що на Харківському напрямку чисельність ворожого угрупування військ становить близько 35-50 тисяч осіб. Цього недостатньо для оперативного оточення Харкова або захоплення міста.

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