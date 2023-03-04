РФ вбила ракетою в Запоріжжі 8-місячну дитину та її родину: деталі трагедії

Внаслідок влучання ракети російських окупантів по житловому будинку в Запоріжжі загинуло 8-місячне немовля. Разом з дитиною загинула уся її родина.
Ракетний удар, який стався у ніч проти 2 березня, зруйнував частину багатоповерхівки, розбір завалів продовжується. Про загибель немовляти з родиною стало відомо лише зараз, коли рятувальники знайшли їхні тіла. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Запорізькій області в Telegram.
Загалом станом на цей час уже відомо про 11 загиблих внаслідок ракетної атаки.
"З-під завалів будинку рятувальники деблокували 11 загиблих, з них 8-місячну дитину. Дівчинка загинула разом зі своєю родиною", – йдеться у повідомленні ДСНС.
Було врятовано 11 осіб. Також під час розбору завалів врятували чотирьох котів і собаку.
Рятувальники продовжують пошук постраждалих, демонтують зруйновані конструкції будинку.
Удар ракетою по 5-поверхівці в Запоріжжі
Вночі 2 березня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок цього був практично повністю зруйнований 5-поверховий будинок. За попередніми даними, окупанти вдарили по житловому будинку із ЗРК С-300.
У ДСНС повідомляли, що в Запоріжжі в рнаслідок ракетного удару зруйновано поверхи з першого по п'ятий 5-поверхового житлового будинку в межах одного під'їзду.
Одну з вцілілих мешканок будинку – Катерину Мельник – знайшли заблокованою серед уламків зруйнованого житла. Вона тримала на руках свого кота і чекала порятунку. Тепер Катерина залишилася без квартири та без речей.
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