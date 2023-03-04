РФ вбила ракетою в Запоріжжі 8-місячну дитину та її родину: деталі трагедії

Про загибель родини стало відомо після того, як рятувальники знайшли їхні тіла під завалами багатоповерхівки.

РФ вбила ракетою в Запоріжжі 8-місячну дитину та її родину/ ГУ ДСНС у Запорізькій області, скрін

Внаслідок влучання ракети російських окупантів по житловому будинку в Запоріжжі загинуло 8-місячне немовля. Разом з дитиною загинула уся її родина.

Ракетний удар, який стався у ніч проти 2 березня, зруйнував частину багатоповерхівки, розбір завалів продовжується. Про загибель немовляти з родиною стало відомо лише зараз, коли рятувальники знайшли їхні тіла. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Запорізькій області в Telegram.

Загалом станом на цей час уже відомо про 11 загиблих внаслідок ракетної атаки.

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"З-під завалів будинку рятувальники деблокували 11 загиблих, з них 8-місячну дитину. Дівчинка загинула разом зі своєю родиною", – йдеться у повідомленні ДСНС.

Було врятовано 11 осіб. Також під час розбору завалів врятували чотирьох котів і собаку.

Рятувальники продовжують пошук постраждалих, демонтують зруйновані конструкції будинку.

Удар ракетою по 5-поверхівці в Запоріжжі

Вночі 2 березня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок цього був практично повністю зруйнований 5-поверховий будинок. За попередніми даними, окупанти вдарили по житловому будинку із ЗРК С-300.

У ДСНС повідомляли, що в Запоріжжі в рнаслідок ракетного удару зруйновано поверхи з першого по п'ятий 5-поверхового житлового будинку в межах одного під'їзду.

Одну з вцілілих мешканок будинку – Катерину Мельник – знайшли заблокованою серед уламків зруйнованого житла. Вона тримала на руках свого кота і чекала порятунку. Тепер Катерина залишилася без квартири та без речей.

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