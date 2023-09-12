'Результатів контрнаступу немає': Путін фантазує про колосальні 'втрати' України

Україна і сама не підозрювала, що має таку кількість техніки, як розповів Путін.

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Путін розповів про "втрати" армії України / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр, скріншот: відео

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що контрнаступ ЗСУ начебто немає ніяких результатів, а тільки втрати техніки та армії під час наступу на окупантів.

Путін під час економічного форуму назвав такі цифри озброєння, про які Україна і сама не підозрювала, що має таку кількість техніки.

Як передають пропагандисти, що під час наступальної операції армія України нібито втратила "71 тисячу особу, 543 танки і близько 18 тисяч бронемашин", наголосив диктатор.

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Путін також взявся виправдовуватися, що нібито касетні боєприпаси, передані США, жодним чином не вплинули на зміни на фронті. Варто нагадати, що через постачання цієї зброї у Кремлі погрожували Америці.

Російський диктатор впевнений, що постачання винищувачів F-16 також ніяк не вплинуть на поле бою.

Путін фантазує про "втрати" ЗСУ / скріншот: Главред

Дивіться відео про те, як Путін розповідає про "втрати" України:

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що Військовий кабінет обговорив напрямки наступу ЗСУ. В ході роботи учасники обговорили плани щодо контрнаступу. Зеленський додав, що мова йде про зведення укріплень, посилення українських захисників на відповідних ділянках.

ЗСУ за тиждень звільнили 2 кв. кілометри на Бахмутському напрямку. Заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за минулий тиждень українські війська на Таврійському напрямку здобули загалом 4,8 квадратних кілометра.

ЗСУ прорвали оборону окупантів і закріпилися в Опитному. успішні дії ЗСУ стали можливі в момент, коли російські окупанти перейшли в атаку на півночі. успіхи ЗСУ в районі Опитного підтверджує також ресурс Deep State.

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