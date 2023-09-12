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"Результатів контрнаступу немає": Путін фантазує про колосальні "втрати" України

Юлія Куришко
12 вересня 2023, 14:55 оновлено 12 вересня, 15:14
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Україна і сама не підозрювала, що має таку кількість техніки, як розповів Путін.
'Результатів контрнаступу немає': Путін фантазує про колосальні 'втрати' України
Путін розповів про "втрати" армії України / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр, скріншот: відео

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що контрнаступ ЗСУ начебто немає ніяких результатів, а тільки втрати техніки та армії під час наступу на окупантів.

Путін під час економічного форуму назвав такі цифри озброєння, про які Україна і сама не підозрювала, що має таку кількість техніки.

Як передають пропагандисти, що під час наступальної операції армія України нібито втратила "71 тисячу особу, 543 танки і близько 18 тисяч бронемашин", наголосив диктатор.

відео дня

Путін також взявся виправдовуватися, що нібито касетні боєприпаси, передані США, жодним чином не вплинули на зміни на фронті. Варто нагадати, що через постачання цієї зброї у Кремлі погрожували Америці.

Російський диктатор впевнений, що постачання винищувачів F-16 також ніяк не вплинуть на поле бою.

'Результатів контрнаступу немає': Путін фантазує про колосальні 'втрати' України
Путін фантазує про "втрати" ЗСУ / скріншот: Главред

Дивіться відео про те, як Путін розповідає про "втрати" України:

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що Військовий кабінет обговорив напрямки наступу ЗСУ. В ході роботи учасники обговорили плани щодо контрнаступу. Зеленський додав, що мова йде про зведення укріплень, посилення українських захисників на відповідних ділянках.

ЗСУ за тиждень звільнили 2 кв. кілометри на Бахмутському напрямку. Заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за минулий тиждень українські війська на Таврійському напрямку здобули загалом 4,8 квадратних кілометра.

ЗСУ прорвали оборону окупантів і закріпилися в Опитному. успішні дії ЗСУ стали можливі в момент, коли російські окупанти перейшли в атаку на півночі. успіхи ЗСУ в районі Опитного підтверджує також ресурс Deep State.

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війна в Україні Володимир Путін
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