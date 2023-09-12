'Вони нас провокують': Путін відкрито погрожує ударом по українських АЕС

Російський диктатор Володимир Путін на пленарному засіданні Східного економічного форуму погрожує відкритими ударами по українським АЕС.
Президент РФ заявив, що українська ДРГ нібито намагалася підірвати ЛЕП біля російської атомної електростанції з метою "порушити діяльність енергетичної установки". Учасників операції, за словами Путіна, взяли у полон.
"Це не перша така спроба. При цьому вони на допиті показали, що вони готувалися під керівництвом британських інструкторів", - стверджує глава Кремля і як "доказ" додає "це повна абсолютна чиста правда".
Промовивши вищесказане, Путін взявся за ядерні погрози Україні. Та зазначив, що британські служби працюють за вказівками американців.
"Вони взагалі розуміють з чим вони грають? Вони чого нас провокують на якісь дії у відповідь по українських атомних об’єктах, АЕС? І взагалі британське керівництво і прем'єр-міністр знають чим займаються їх спецслужби в Україні?", - зазначив диктатор.
Дивіться відео про те, як російський диктатор погрожує Україні:
Нагадаємо, що експерт назвав головні умови й спрогнозував терміни, коли режим Путіна розвалиться. На думку Богданова, це можливо за варіанту - якщо Путін буде намагатися "учудити якусь зовсім дичину", тобто якщо, наприклад, скаже, що РФ запускає ядерні боєголовки по Америці.
У Путіна зажурилися у відповідь на обіцянку Трампа "завершити війну за 24 години". У Сполучених Штатах ніхто не хоче слухати "заклопотаності і стурбованості" Кремля, сказав російським пропагандистам рупор Путіна Дмитро Пєсков.
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