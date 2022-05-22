РФ точно влучила в річку на Дніпропетровщині: денацифіковано рибу

РФ обстріляла ракетами річку на Дніпропетровщині/ pixabay.com, Reuters

Російські загарбники у неділю, 22 травня, вдарили ракетами по Дніпропетровській області, влучивши у річку. Атака відбулася о 16:16.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Павло Резніченко у Telegram. Він зазначив, що росіяни уже почали "денацифікувати" українську рибу.

"У нас "приліт" у Павлоградському районі. Ракета влучила у річку Самара. Окупанти почали "денацифікацію" української риби…", – написав Резніченко.

Голова Дніпропетровської ОВА також зазначив, що люди під час ракетного обстрілу з боку окупантів не постраждали.

Це вже не вперше росіяни "ганяють воду" в українських річках своїми дороговартісними ракетами. Буквально два дні тому, 20 травня, окупанти влучили ракетою в річку на Полтавщині.

Нагадаємо, 22 травня були зафіксовані ракетні обстріли з боку окупантів у декількох областях України. Вибухи прогриміли в Малині Житомирської області. Також на Київщині снаряд оперативно був збитий засобами протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти нанесли черговий ракетний удар по Одеській області з авіації, знищивши туалет на пляжі. Українські військові пожартували, що рашисти, вочевидь, намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму.

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