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РФ стягне резерви і влаштує наступ: експерт спрогнозував терміни нової атаки

Олексій Тесля
22 вересня 2023, 20:13 оновлено 22 вересня, 20:22
Контрнаступ ЗСУ буде розвиватися так, як дозволятимуть погодні умови, вважає Юрій Богданов.
Українські військові, Юрій Богданов
Юрій Богданов спрогнозував терміни закінчення війни / ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, скрін

У разі, якщо Україна не досягне великих успіхів на полі бою в цьому році, то може знизитися рівень підтримки в наступному, заявив публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов.

"Це цілком можливо - знову-таки, це питання політичної кон'юнктури на Заході, в тому числі щодо війни", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що контрнаступ ЗСУ буде розвиватися так, як дозволятимуть погодні умови.

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"Хоча Україна перейшла від дій великими групами бронетехніки до малих груп, все одно багато що залежить від погоди – якщо все буде в багнюці, просуватися буде важко. Якщо погода буде хорошою до кінця жовтня, то і контрнаступ теж триватиме до кінця жовтня", - вважає він.

Водночас співрозмовник каже, що чи буде пауза на зиму, дуже залежить від того, чи буде в Росії повноцінна друга хвиля мобілізації.

"Тому що якщо вони знову мобілізують людей, ми можемо побачити від них ще одну спробу наступу на нас взимку або навіть навесні. Крім того, дуже сильно буде вирішувати ця історія залежності від надходження боєприпасів", - сказав він.

Аналітик також не виключив, що війна триватиме ще мінімум рік, і поки не варто чекати, що вона закінчиться переговорами.

"Але при цьому ми не можемо цього прогнозувати. Можливо, це станеться завтра, а можливо – ще рік мінімум", - додав Богданов.

Хто такий Юрій Богданов

Юрій Богданов - блогер, аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет.

Раніше у Зеленського розкрили несподіваний сценарій закінчення війни. Україні не буде легко у звільненні окупованих РФ територій, вважає Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше експерт назвав умови закінчення війни і чого чекати в 2024 році. Якщо ЗСУ звільнить Токмак, то 90% ймовірності, що в окупантів у Запорізькій області посиплеться на фронті.

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війна Росії та України Юрій Богданов
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