'Кордони 1991 року': експерт назвав умови закінчення війни та чого чекати у 2024 році

Якщо ЗСУ звільнить Токмак, то 90% вірогідності, що у окупантів в Запорізькій області посиплеться на фронті, вважає експерт.

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Коваленко розповів про закінчення війни / колаж: Главред, фото: Facebook, 36-та ОМБП

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів про своє бачення орієнтовного терміну закінчення війни.

"2023 року війна точно не закінчиться, є сумніви, що вона закінчиться і 2024 року. Скоріш за все, в 2024 році вона перейде в свій завершальний етап, але безпосередньо не закінчиться. Щодо того, якими можуть бути кордони після закінчення війни - це кордони тільки 1991 року. Все інше, станом на 2014 рік - це не кордони, це - лінія фронту. Якщо ми зараз (під час цієї війни) не вийдемо на кордони 1991 року, то ми ніколи на них не вийдемо. У нас тільки зараз є така можливість", - заявив експерт в коментарі для ТСН.ua.

Олександр Коваленко також додає, що він не виключає і раптового завершення війни.

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"Це може бути пов’язано з декількома моментами. Наприклад, це може бути пов’язано з тим, що росіяни будуть вимушені тікати з півострова Крим. Це може стати переломним моментом, а в Донецькій та Луганській області не буде сенсу тримати свої позиції".

На питання про те, що може бути ознаками, передвісниками того, що російський фронт руйнується, Коваленко каже про наступне.

"Фронт - це різні плацдарми. Наприклад, якщо ми зараз звільняємо Токмак, то 90% вірогідності, що у окупантів в Запорізькій області посиплеться на фронті. Якщо у них посиплеться в Запорізькій області, то аналогічною ситуація буде і на лівобережжі Херсонщини. А останнє дасть ЗСУ можливість вийти до тимчасово окупованого Криму. Це може статись навіть до кінця 2023 року. Якщо таке відбудеться, то у 2024 році розпочнеться сценарій звільнення Криму. Він буде довгим, це факт. Але коли це звільнення станеться, це може стати каталізатором для більш швидкого звільнення Луганщини та Донеччини. Може бути така послідовність", - повідомив експерт.

За словами Коваленка, на його думку західні партнери повільно передають Україні необхідне озброєння.

"Могли б бистріше, але маємо те, що є. Тут і бюрократія, технічні, технологічні аспекти, фінансова складова. Коли ми отримаємо літаки F-16, то це буде безумовно досить серйозний вклад в прискорення та збільшення можливостей по звільненню наших територій. Ми зможемо наносити удари по сухопутних та навіть морських цілях. Це буде і підсиленням ППО", - наголосив він.

Він також додав, що до кінця 2024 року Україна може увійти в завершальну фазу війни.

"У нас ще багато бойових задач, тому я не погоджуюсь з тим, що вже не буде активної фази", - каже Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що Сотник розповів, що війна в Україні закінчиться раптово. Путін сподівається на те, що наступним президентом США стане Трамп, і тоді Україні обріжуть всю допомогу, вважає експерт.

У ЗСУ повідомили, що РФ ймовірно запустила по Кривому Рогу ракету "Іскандер". Ігнат нагадав, що у прифронтових зонах ворог може задіювати балістичне озброєння, С-300, рекативні системи залпового вогню і крилаті ракети.

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