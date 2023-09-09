РФ стягує до Роботиного нові підрозділи, щоб зупинити ЗСУ - розвідка Британії

Передислокації, ймовірно, обмежують здатність Росії проводити свої наступальні операції на інших ділянках лінії фронту.

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РФ перекинула до Роботиного нові підрозділи, це обмежить її наступ / Колаж: Главред, фото: t.me/mod_russia

Країна-агресор Росія перекинула до Роботиного в Запорізькій області підрозділи з інших напрямків. Це може обмежити здатність окупантів наступати на інших ділянках фронту. Про це йдеться у свіжому звіті Міноборони Британії.

Як зазначає британська розвідка в Twitter, підрозділи ЗСУ просунулися до головної лінії оборони росіян на схід від населеного пункту Роботине. Захисники України продовжують поступове тактичне просування до російських позицій.

Також українські сили продовжують тиск на окупантів на південь від Бахмута, поступово просуваючись між Кліщіївкою та Андріївкою.

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Британська розвідка припускає, що Росія передислокувала сили з інших районів фронту, щоб замінити розбиті підрозділи біля Роботиного.

"Ці передислокації, ймовірно, обмежують здатність Росії проводити свої наступальні операції на інших ділянках лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Передислокація також, найімовірніше, свідчить про тиск на російські оборонні лінії, особливо навколо Роботиного.

Ситуація на фронті - останні новини

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ситуацію на передовій станом на ранок 9 вересня. У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що за минулу добу сталося понад 30 бойових зіткнень. Через терористичні атаки окупантів є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Раніше речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук повідомив, що українські війська продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. За його словами, сили оборони мали успіх на напрямку Роботине - Новопрокопівка у Запорізькій області й закріплюються на досягнутих рубежах.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що контрнаступ набирає обертів, ЗСУ завойовують нові позиції. Він зазначив, що контрнаступ українських військових поступово набирає обертів і "приносить плоди". Однак не варто забувати про те, що ці успіхи українські захисники досягають у важких боях.

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