Росіяни штурмують позиції ЗСУ на трьох напрямках: армія України стримує наступ

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ситуацію на передовій, станом на ранок 9 вересня.
У ранковому зведенні Генштабу на сторінці у Facebook повідомили, що впродовж минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Через терористичні атаки окупантів є загиблі та поранені серед цивільного населення.
"Минулої доби окупанти атакували Україну 20 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 16 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Також, від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення міст Суми та Кривий Ріг", - йдеться у зведенні.відео дня
Також у Генштабі повідомили, що під артилерійським вогнем противника опинилися понад 50 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
У районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південно-східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.
Успіхи ЗСУ на фронті
- У районі відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, продовжують тиснути на ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю.
- ЗСУ успішно тримають оборону біля Авдіївки та Мар’їнки, де за добу противник здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.
- На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.
- На Херсонському напрямку наші захисники продовжують утримувати захоплені позиції на лівому березі Дніпра, вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади боєприпасів та наносити успішне ураження по тилам противника.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що у ЗСУ назвали небезпечний напрямок, куди сотні тисяч окупантів зігнали для штурму. Вони діють за стандартним планом - сформувати "ударний кулак" із сотень тисяч людей, а потім просто кидати їх на м’ясо, вважає Євлаш.
Столтенберг повідомив, що контрнаступ набирає обертів, ЗСУ завойовують нові позиції. Він зазначив, що контрнаступ українських військових поступово набирає оберти і "приносить плоди". Однак не варто забувати про те, що ці успіхи українські захисники досягають у важких боях.
ЗСУ пошкодили важливі мости окупантів, тепер вони не зможуть перевозити зброю та техніку. Гуменюк вважає, що окупанти нездатні швидко та повноцінно відновити й експлуатувати логістичні шляхи.
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