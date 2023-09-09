Росіяни штурмують позиції ЗСУ на трьох напрямках: армія України стримує наступ

Минулої доби окупанти атакували Україну 20 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", повідомили у Генштабі.

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На фронті запеклі бої / колаж: Главред, фото: 36 ОБрМП, 95 ОДШБр

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ситуацію на передовій, станом на ранок 9 вересня.

У ранковому зведенні Генштабу на сторінці у Facebook повідомили, що впродовж минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Через терористичні атаки окупантів є загиблі та поранені серед цивільного населення.

"Минулої доби окупанти атакували Україну 20 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 16 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Також, від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення міст Суми та Кривий Ріг", - йдеться у зведенні. відео дня

Також у Генштабі повідомили, що під артилерійським вогнем противника опинилися понад 50 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

У районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південно-східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Успіхи ЗСУ на фронті

У районі відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, продовжують тиснути на ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю.

ЗСУ успішно тримають оборону біля Авдіївки та Мар’їнки, де за добу противник здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

На Херсонському напрямку наші захисники продовжують утримувати захоплені позиції на лівому березі Дніпра, вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади боєприпасів та наносити успішне ураження по тилам противника.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що у ЗСУ назвали небезпечний напрямок, куди сотні тисяч окупантів зігнали для штурму. Вони діють за стандартним планом - сформувати "ударний кулак" із сотень тисяч людей, а потім просто кидати їх на м’ясо, вважає Євлаш.

Столтенберг повідомив, що контрнаступ набирає обертів, ЗСУ завойовують нові позиції. Він зазначив, що контрнаступ українських військових поступово набирає оберти і "приносить плоди". Однак не варто забувати про те, що ці успіхи українські захисники досягають у важких боях.

ЗСУ пошкодили важливі мости окупантів, тепер вони не зможуть перевозити зброю та техніку. Гуменюк вважає, що окупанти нездатні швидко та повноцінно відновити й експлуатувати логістичні шляхи.

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