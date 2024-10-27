РФ атакує Україну КАБами: у Харкові пролунали вибухи – є постраждалі

Можливі повторні запуски КАБів по Україні.

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Атака РФ по Україні / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

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Харків під атакою російських КАБів

Попередньо, РФ завдала чотири удари по місту

Постраждала жінка

Ввечері, 27 жовтня, країна-агресорка Росія запустила по Україні свої керовані авіаційні бомби. У Харкові пролунали вибухи. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові чутно вибухи. Місто під атакою ворожих КАБів - будьте обережні! Можливі повторні запуски", - написав він. відео дня

Терехов додав, що попередньо було чотири удари по місту у трьох районах - Шевченківському, Київському та Салтівському.

"Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється", - підкреслив він.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов також повідомив, що окупанти завдали ударів по Харкову.

За його словами, профільні служби виїхали на огляд.

О 21:00 Терехов повідомив, що у Салтівському районі внаслідок "прильоту" пошкоджено приватний будинок, постраждала жінка.

О 21:10 міський голова написав, що також є пошкодження приватних будинків у Шевченківському районі. Інформації про постраждалих з цього місця прильоту не надходило.

О 21:11 Синєгубов написав, що одне з влучань - в землю.

"Без постраждалих. Пошкоджено господарчу споруду", - підкреслив він.

О 21:23 Терехов додав, що у Шевченківському районі на дану хвилину також одна постраждала жінка.

О 21:38 Синєгубов написав, що внаслідок удару КАБу в Шевченківському районі Харкова постраждали дві людини - 51-річний чоловік та 76-річна жінка. Вони госпіталізовані до медичного закладу.

КАБ / Інфографіка: Главред

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у неділю, 27 жовтня, росіяни ударними безпілотниками атакували Сумщину. Внаслідок ворожого удару було пошкоджено енергооб'єкт.

Відомо, що російські ударні БПЛА застосовують нові тактики для атак по містах України, зокрема по столиці. Ворожі дрони діють хвилями, де перші хвилі змушують наші мобільні групи маневрувати, створюючи тим самим "коридори" для наступних хвиль.

Крім того, на вечір 22 жовтня російські окупанти також завдали масштабних ударів керованими авіабомбами по Харкову. На місці одного із ударів було зафіксовано пожежу.

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