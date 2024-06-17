УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ зможе воювати десятиліття: названо країни, які "спонсорують" окупантів

Марія Николишин
17 червня 2024, 21:59
316
Поки весь світ купує хоч щось у Росії, окупанти будуть це витрачати на зброю, впевнений Михайло Жирохов.
РФ зможе воювати десятиліття: названо країни, які 'спонсорують' окупантів
Росія має можливості воювати десятиліття / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Країна-агресорка Росія має можливості воювати десятиліття. Усі гроші, які РФ отримує від торгівлі з іншими країнами, вона буде скеровувати на військові потреби. Про це заявив військовий аналітик та історик Михайло Жирохов ефірі телеканалу "Київ24".

"Поки весь світ купує хоч щось у Росії, вони будуть це витрачати на зброю, вони це будуть витрачати на підготовку армії. А ми бачимо, що, на жаль, газ і нафту Європа купує в досить потужних об’ємах. Індія, Китай купують. Так, їм стало дорожче виробляти цю зброю, тому що вони купують компоненти через треті країни, через Туреччину, Вірменію, Казахстан. Але поки є гроші, це не є проблемою", – пояснив аналітик.

Він також підкреслив, що та хвиля мобілізації, яка вже проводилася в Росії, лише налякала росіян. Водночас "потужної хвилі мобілізації у них ще не було".

відео дня

"На жаль, поки що склади радянської армії виявилися гумовими. Поки що вони виробляють і літаки, і танки, і снаряди, і ракети. Все в них ще є. І найближчі два-три роки говорити про те, що якась криза буде – я маю на увазі, якщо бойові дії будуть іти в такому ж форматі, як зараз, – я б не став", – додав Жирохов.

Хто такий Михайло Жирохов?

Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області.

Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах.

Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України проводять успішні контратаки та займають вогневі точки противника на певних ділянках фронту.

Також Сили оборони України успішно перехоплюють ініціативу на Харківському напрямку. Успішні дії українських військових напряму пов'язані із дозволом західних країн завдавати ударів по території РФ.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що російські окупанти активно відступають в районі Липців та Вовчанська, РФ перекидає резерви.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ війна Росії та України Михайло Жирохов
Реклама

Головне за день

Пройдуть місяці, не роки: в ОП сказали, для чого запросять Росію на Саміт миру

Пройдуть місяці, не роки: в ОП сказали, для чого запросять Росію на Саміт миру

22:57 Україна
Удар по Полтавщині: кількість поранених зросла до 22, РФ атакувала Х-59

Удар по Полтавщині: кількість поранених зросла до 22, РФ атакувала Х-59

21:28 Україна
Не очікував ніхто: Ребров прокоментував першу поразку України на Євро-2024

Не очікував ніхто: Ребров прокоментував першу поразку України на Євро-2024

20:43 Спорт
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Вона в секті : колишній друг Алли Пугачової розповів про її проблеми з Максимом Галкіним 14547

"Вона в секті": колишній друг Алли Пугачової розповів про її проблеми з Максимом Галкіним

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти черепаху за 8 секунд 12677

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти черепаху за 8 секунд

Сотні літаків зітруть війська РФ у Криму: несподіваний прогноз перемоги України 7638

Сотні літаків "зітруть" війська РФ у Криму: несподіваний прогноз перемоги України

Хрест чи пам'ятник: що правильно ставити на могилу - більшість і не здогадується 3155

Хрест чи пам'ятник: що правильно ставити на могилу - більшість і не здогадується

Останні новини

22:57

Пройдуть місяці, не роки: в ОП сказали, для чого запросять Росію на Саміт миру

22:52

Зінченко про перший провал на Євро-2024 з Румунією: "Дуже соромно"

22:25

Не заради Вільяма: розкрито таємницю появи Кейт Міддлтон на королівському параді

21:59

РФ зможе воювати десятиліття: названо країни, які "спонсорують" окупантів

21:46

Народні засоби від попелиці на деревах - ефективна боротьба без хімії за копійки

Євро-2024 Румунія Україна 3:0 - розгромна поразка нашої збірноїЄвро-2024 Румунія Україна 3:0 - розгромна поразка нашої збірної
21:28

Удар по Полтавщині: кількість поранених зросла до 22, РФ атакувала Х-59Фото

21:22

Що там у Франції з виборами?Погляд

21:09

12-річний художник Космо-Макс розповів про сотні тисяч гривень, зібрані на підтримку України

20:59

Ситуація динамічна: відомо, чи вдається ЗСУ зупиняти ворога на Харківщині

Реклама
20:43

Не очікував ніхто: Ребров прокоментував першу поразку України на Євро-2024

20:13

Зеленський після Саміту зустрівся з військовим керівництвом: про що говорили

19:59

Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки: вразила знімками у форміФото

19:57

Відключення світла 18 червня: стало відомо, коли діятимуть графіки

19:29

Росія на межі: Путін може віддати частину водних ресурсів Китаю - Nikkei Asia

19:15

"Потрібно виправдати очікування Путіна": Дуда зробив неочікувану заяву - деталі

18:56

На полігоні в Чехії, де тренувалися українські бійці, прогримів вибух

18:51

Мурат Налчаджіоглу здивував, як із донькою відпочиває в Туреччині: засвітилась нова пасія

18:46

В мережі "гуляють" кадри прапора "ДНР" на трибунах румунських фанів: що відомо

18:43

Утікач Влад Яма вийшов на зв'язок і показався з батьком і сином - причина

18:24

Дефіцит і постійні відключення: в Yasno розповіли, до чого готуватися українцям

Реклама
18:10

Молода чи стара: яка картопля корисніша - відповідь здивує досвідчених господинь

17:53

Чи готові українці продовжувати боротьбу проти РФ: в КМІС оприлюднили "цифри"

17:35

Чи є підтримка закону про мобілізацію серед українців: дані опитування

17:33

Це може полетіти по Україні: Кулик розповів, про що Путін хоче домовитись в КНДР

17:28

Як насправді чистять речі в хімчистці: майстри видаляють плями без води

16:31

НАЗК перевірить інформацію про квартиру за 11 млн грн у Железняка в порядку ЗУ "Про запобігання корупції"

16:23

Це буде ударом по Кремлю: у членстві України в НАТО побачили вигоду для США

16:20

Удар по Кримському мосту: ЗСУ мають поквапитись - Коваленко шокував прогнозом

16:15

Кулик: Кім – не ідіот, він не продаватиме Путіну якісні боєприпаси

15:59

"Мені потрібна тиша": захисниця Маріуполя "Пташка" припиняє службу

15:57

Вперше розкрито наслідки ударів ЗСУ по окупантах в Криму за два місяці

15:50

Можуть підвести в будь-який момент: 3 знаки зодіаку, яким важко довіряти

15:44

Під завалами можуть бути люди: РФ атакувала цивільну інфраструктуру на Полтавщині

15:40

Церковне свято: що категорично заборонено робити 18 червня

15:28

"Гай дитячих снів": у Макарові висадили ще 100 дерев у памʼять про дітей, які загинули внаслідок вторгнення РФ

15:27

Наступ окупантів захлинувся: ЗСУ відбили масштабний штурм на Донеччині

15:13

Її використовують одиниці: для чого насправді потрібна маленька кишеня на джинсах

15:05

Снарядного голоду більше немає: в ЗСУ розповіли про успішні контратаки на фронті

14:41

Блискавичного ефекту від F-16 не буде: в ПС назвали головні завдання винищувачів

14:05

У Кабміні придумали рішення для того, щоб вимкнення світла стали коротшими: що відомо

Реклама
13:36

Несправедливо забутий рецепт із СРСР: пишні котлети з печінкиВідео

13:31

Росіяни прориваються на оперативний простір: в Bild розкрили ситуацію під Авдіївкою

13:12

Кількість країн, які підписали декларацію Саміту миру зменшилась: в ОП відреагували

13:12

"Літо входить в найтеплішу пору": в Україні різко зміниться погода і вдарить +31

13:10

Живу комфортно: син Потапа відповів, скільки грошей витрачає щомісяця

12:33

"Жорсткі бої": Сирський розповів про ситуацію на найкритичніших напрямках фронту

12:30

Чому в машині завжди має бути рис - французька хитрість

12:30

"Вона в секті": колишній друг Алли Пугачової розповів про її проблеми з Максимом Галкіним

12:15

ЗСУ заблокували сотні росіян у Вовчанську: окупанти масово здаються в полон

12:03

Багато хто миє фрукти неправильно: що потрібно додавати до водиВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти