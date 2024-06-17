РФ зможе воювати десятиліття: названо країни, які 'спонсорують' окупантів

Поки весь світ купує хоч щось у Росії, окупанти будуть це витрачати на зброю, впевнений Михайло Жирохов.

https://glavred.net/ukraine/rf-smozhet-voevat-desyatiletiya-nazvany-strany-kotorye-sponsiruyut-okkupantov-10573763.html Посилання скопійоване

Росія має можливості воювати десятиліття / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Країна-агресорка Росія має можливості воювати десятиліття. Усі гроші, які РФ отримує від торгівлі з іншими країнами, вона буде скеровувати на військові потреби. Про це заявив військовий аналітик та історик Михайло Жирохов ефірі телеканалу "Київ24".

"Поки весь світ купує хоч щось у Росії, вони будуть це витрачати на зброю, вони це будуть витрачати на підготовку армії. А ми бачимо, що, на жаль, газ і нафту Європа купує в досить потужних об’ємах. Індія, Китай купують. Так, їм стало дорожче виробляти цю зброю, тому що вони купують компоненти через треті країни, через Туреччину, Вірменію, Казахстан. Але поки є гроші, це не є проблемою", – пояснив аналітик.

Він також підкреслив, що та хвиля мобілізації, яка вже проводилася в Росії, лише налякала росіян. Водночас "потужної хвилі мобілізації у них ще не було".

відео дня

"На жаль, поки що склади радянської армії виявилися гумовими. Поки що вони виробляють і літаки, і танки, і снаряди, і ракети. Все в них ще є. І найближчі два-три роки говорити про те, що якась криза буде – я маю на увазі, якщо бойові дії будуть іти в такому ж форматі, як зараз, – я б не став", – додав Жирохов.

Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України проводять успішні контратаки та займають вогневі точки противника на певних ділянках фронту.

Також Сили оборони України успішно перехоплюють ініціативу на Харківському напрямку. Успішні дії українських військових напряму пов'язані із дозволом західних країн завдавати ударів по території РФ.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що російські окупанти активно відступають в районі Липців та Вовчанська, РФ перекидає резерви.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред