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РФ розгорнула Іскандери біля кордону з Україною і вивела в море дві третини підводних човнів

22 травня 2022, 09:29

Підводні човни несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються, в різних модифікаціях, по морських і наземних цілях

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РФ розгорнула Іскандери біля кордону з Україною і вивела в море дві третини боєздатних підводних човнів / скріншот, Крим Реалії

У Бєлгородській області російська армія розгорнула пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу" Іскандер-М " і збільшує систему матеріально-технічного забезпечення і ремонтних баз.

Окупанти не припиняють наступ у Східній операційній зоні, а також збільшили інтенсивність застосування авіації для знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Обстановка на півдні

Тим часом у Південній бухті тимчасово окупованого Севастополя помітили два російські підводні човни проекту"Варшав'янка". Вони становлять третину від числа діючих підводних човнів Чорноморського флоту РФ.

Всього у складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проекту "Варшав'янка", повідомляє "Крим.Реалії".

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Крим Реалії

Видання повідомляє, що в морі зараз знаходяться чотири з шести підводних човнів країни-агресора, що становить дві третини.

Відзначається, що крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни "Варшав'янка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються, в різних модифікаціях, по морських і наземних цілях. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

Раніше експерти заявили, що Російські війська, ймовірно, готуються до наступу - для того, щоб захопити північні райони Херсонської області і просуватися до міста Запоріжжя, незважаючи на те, що 21 травня не було ніяких підтверджених наступів на південному напрямку.

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війна в Україні Чорноморський флот Іскандери
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