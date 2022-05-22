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Окупанти хочуть захопити решту районів Херсонщини і пробитися до Запоріжжя - західні експерти

22 травня 2022, 07:23

Американські експерти окремо відзначають вкрай і вкрай високу концентрацію російських військ в населеному пункті Інженерне (південніше Гуляйполя).

окупанти, техніка
Окупанти хочуть захопити решту районів Херсонщини і пробитися до Запоріжжя-західні експерти / колаж ЗСУ

Російські війська, ймовірно, готуються до наступу - для того, щоб захопити північні райони Херсонської області і просуватися до міста Запоріжжя, незважаючи на те, що 21 травня не було ніяких підтверджених наступів на південному напрямку. Про це йдеться в новому звіті, який опублікували експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними співробітників Херсонської облдержадміністрації, окупанти поповнюють своє угруповання на півночі області, у Високопіллі, солдатами з російської глибинки, Архангельська, в очікуванні посилення бойової активності в районі кордону "Херсон - Миколаївська область".

Крім того, відзначається вкрай висока концентрація російських військ в інженерному (південніше Гуляйполя) ‒ і це говорить про те, що російські війська потенційно готуються до продовження наступу на Гуляйполі, вважають аналітики ISW.

Далі, в Мелітополі російські окупанти вивішують прапори на честь 220-річчя Таврійської губернії. І це може свідчити про намір російських військ перетворити окуповані території в Херсоні та Запоріжжі в квазіреспубліку (за типом "ЛНР" або "ДНР"). Але, в свою чергу, також підкреслює відсутність послідовності у Кремля у вирішенні питань окупації по всій Україні.

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Нагадаємо, раніше в звіті американського Інституту вивчення війни говорилося про те, російські окупанти на заході Херсонської області зміцнюють свої позиції і намагаються захопити Брускінське і велику Олександрівку.

Експерти вважають, що такий стан речей може поліпшити тактичне становище агресорів на Півдні.

Відзначається, що населені пункти розміщуються біля кордону Херсонської та Миколаївської областей, ймовірно, дозволять російським військам вести наступальні дії в напрямку Миколаєва.

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Автор: Єгор Бунін
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