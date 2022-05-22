Швидко війна в Україні не закінчиться буде: експерти назвали причини - ВВС

Швидко війна в Україні не закінчиться буде: експерти назвали причини / Колаж Фото УНІАН

Війна в Україні поступово переходить у стадію, коли і українці, і окупанти не мають великої переваги ‒ тобто почалася боротьба на виснаження. Про це повідомляє британське видання ВВС.

Як кажуть експерти, у Росії ще не вичерпався наступальний потенціал і поки є перевага і в живій силі, і в бойовій техніці (в першу чергу в артилерії).

Саме артилерійські системи стали основною причиною втрат в живій силі і техніці для обох сторін. Але при цьому Україна вже отримує важке озброєння із Заходу, зокрема, американські гаубиці М777, протиартилерійські радіолокаційні системи, але перевага все одно поки на боці окупантів.

Як кажуть опитані ВВС експерти, все свідчить про те, що україно-російська війна затягнеться. Окупанти загальмували на багатьох напрямках своєї атаки. Але і в України поки не вистачає сил, щоб перехопити ініціативу і піти в наступ.

Боротьба відбувається також і на економічних фронтах. Росіяни блокують українські порти, завдаючи величезної шкоди економіці України. Але при цьому вороги самі страждають від західних санкцій. За підрахунками експертів, ВВП Росії наступного року може скоротитися на 12%, А України – на 50%. У цій ситуації подальша економічна і військова підтримка Заходом України може стати вирішальною, підсумовують експерти.

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Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що російські окупаційні війська в Україні продовжують вести наступальні дії на Слов'янському, Донецькому і Лиманському напрямках.

Командування армії РФ продовжує проведення заходів прихованої мобілізації з метою заміщення військовослужбовців, які зазнали втрат на території України.

У Генштабі особливо підкреслили, що ворог терпить численні втрати у війні на території України.

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