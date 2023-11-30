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ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини та перекидають підкріплення - ISW

Анна Ярославська
30 листопада 2023, 06:45
РФ не здатна створити згуртовану командну структуру. На лівому березі Херсонщини продовжує погіршуватися моральний дух і бойові можливості Росії.
ВСУ, фронт, зима
Українські війська утримують позиції на східному березі Дніпра / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

29 листопада українські військові продовжили наземні атаки на лівому березі Херсонської області й просунулися на південний захід від Кринок (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро) і закріпилися в сусідньому лісовому масиві. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Російські військові блогери стверджували, що під Кринками тривають бої. По цьому району завдають потужних ударів російська авіація та артилерія.

Генштаб України повідомив, що українські війська утримують позиції на східному березі Дніпра.

відео дня

Російські військові блогери стверджували, що українські війська продовжують перекидати нові штурмові групи на лівий берег і що під Кринками діють від 300 до 400 українських бійців.

Карта боїв на Херсонщині
Карта боїв на Херсонщині / Фото : understandingwar.org

У ISW зазначають, що постійні заяви Росії про прибуття українських підкріплень на східний берег річки Дніпро свідчать про те, що російські війська намагаються перешкодити спробам України постачати і зміцнити свої позиції на лівому березі Херсонської області.

Крім того, військові аналітики заявили, що РФ не здатна створити згуртовану командну структуру серед сил, які обороняються на східному (лівому) березі Херсонської області. Там продовжує погіршуватися моральний дух і бойові можливості Росії.

Генштаб України 29 листопада повідомив, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади (ЧФ), які діють поблизу Кринок відмовляються вести штурм українських позицій через відсутність зброї, координації артилерії, розвідки та інформації про розташування російських мінних полів.

Український Генштаб повідомив, що карти російських мінних полів засекречені та що російські командири не погоджували належним чином зі штурмовими підрозділами розташування цих мінних полів, що призвело до 50 втрат серед підрозділів 810-ї бригади морської піхоти за останній місяць.

Ситуація в Херсонській області

28 листопада на тимчасово окупованій території Херсонської області прогримів потужний вибух. Українські військові завдали удар по будівлі в селі Ювілейне - там якраз проходила нарада окупантів. за даними Центру національного опору, допомогло ЗСУ завдати удару по окупантах українське підпілля на окупованих територіях.

Пізніше стало відомо, що під удар потрапив окупаційний "відділ поліції" РФ "Новокаховський" в Херсонській області. Внаслідок атаки 4 поліцейських, включаючи "начальника тилу" і "заступника начальника відділу" знищені, а ще 17 - поранені.

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